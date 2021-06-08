Вообще не интересует! Шева – о реакции России на форму сборной Украины (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции России на форму нашей национальной команды, в которой она обыграла Кипр 4:0, а теперь выступит на Евро.
"Меня реакция России на нашу форму вообще не интересует. Меня интересует реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", – заявил Андрей Шевченко
Напомним, форма сборной Украины с нанесенными на ней картой украинского государства с Крымом и словами "Слава Украине!" – "Героям слава!" привела в бешенство Кремль.
"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Но не тут-то было.
Как заявили в УЕФА, форма сборной Украины соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко имеет полное право сыграть в ней на Евро.
При этом по поводу новой формы сборной Украины России жестко ответил Маркевич, посоветовав россиянам заняться своими допинг-скандалами, а не рассказывать нам про границы.