Вообще не интересует! Шева – о реакции России на форму сборной Украины (видео)

Главный тренер украинской национальной команды со спокойным выражением лица прокомментировал истерию в РФ по поводу Крыма и "Слава Украине!" на нашей форме

Шеве реакция РФ безразлична / Фото: Reuters, Facebook

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции России на форму нашей национальной команды, в которой она обыграла Кипр 4:0, а теперь выступит на Евро.

"Меня реакция России на нашу форму вообще не интересует. Меня интересует реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", – заявил Андрей Шевченко

Новая форма сборной Украины перед Евро-2020 / Фото: Reuters

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, форма сборной Украины с нанесенными на ней картой украинского государства с Крымом и словами "Слава Украине!" – "Героям слава!" привела в бешенство Кремль.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но не тут-то было.

Как заявили в УЕФА, форма сборной Украины соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко имеет полное право сыграть в ней на Евро.

При этом по поводу новой формы сборной Украины России жестко ответил Маркевич, посоветовав россиянам заняться своими допинг-скандалами, а не рассказывать нам про границы.