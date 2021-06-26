Італія – Австрія: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що збірна Італії продовжить переможну серію на чемпіонаті Європи, прибравши зі свого шляху кривдників України австрійців

Збірна Італії з футболу / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться матч 1/8 фіналу Євро-2020 Італія – Австрія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Італія – Австрія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей поєдинок від кореспондента каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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"Скуадра адзурра" подолала груповий раунд, не помітивши суперників, здобувши три перемоги із загальним рахунком 7:0. У заключному турі вона ще й фактично зіграла другим складом. Її серія без поразок налічує вже тридцять матчів, а переможна – одинадцять, і всі без пропущених голів. Не зовсім зрозуміло, хто зіграє в центрі поля з перших хвилин – Локателлі, який почав турнір в ролі основного, або Верратті, який відновився і вдало зіграв у заключному турі. Цього разу італійці проведуть гру не вдома на "Стадіо Олімпіко", а в Лондоні на "Вемблі".

Австрія поступилася Нідерландам (0:2) і обіграла Північну Македонію (3:1) і збірну України (1:0), показавши досить цілісну і потужну гру. Поза грою у неї Ладзаро, який травмував стегно.

В історії протистоянь цих команд перевага за італійцями – 16 перемог проти 11 поразок і восьми нічиїх. Однак, збірна Австрії востаннє перемагала "Скуадра Адзурру" 51 рік тому, і не може цього зробити вже 13 поєдинків поспіль.

Збірна Італії знову переможе, причому, не здивуюся, якщо знову без пропущеного гола – 2:0 або 1:0, тобто очікую ТМ 2,5.

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Букмекери FAVBET також вважають Італію беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 1.54, на нічию – 4.2, на перемогу Австрії – 7.20. Найбільш вірогідним у букмекерів називається рахунок 1:0 на користь італійців.

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