26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Італія – Австрія: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
26 червня, 17:54
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Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що збірна Італії продовжить переможну серію на чемпіонаті Європи, прибравши зі свого шляху кривдників України австрійців
Збірна Італії з футболу
Збірна Італії з футболу / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться матч 1/8 фіналу Євро-2020 Італія – Австрія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Італія – Австрія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей поєдинок від кореспондента каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Італія – Австрія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

ІТАЛІЯ – АВСТРІЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

"Скуадра адзурра" подолала груповий раунд, не помітивши суперників, здобувши три перемоги із загальним рахунком 7:0. У заключному турі вона ще й фактично зіграла другим складом. Її серія без поразок налічує вже тридцять матчів, а переможна – одинадцять, і всі без пропущених голів. Не зовсім зрозуміло, хто зіграє в центрі поля з перших хвилин – Локателлі, який почав турнір в ролі основного, або Верратті, який відновився і вдало зіграв у заключному турі. Цього разу італійці проведуть гру не вдома на "Стадіо Олімпіко", а в Лондоні на "Вемблі".

Австрія поступилася Нідерландам (0:2) і обіграла Північну Македонію (3:1) і збірну України (1:0), показавши досить цілісну і потужну гру. Поза грою у неї Ладзаро, який травмував стегно.

В історії протистоянь цих команд перевага за італійцями – 16 перемог проти 11 поразок і восьми нічиїх. Однак, збірна Австрії востаннє перемагала "Скуадра Адзурру" 51 рік тому, і не може цього зробити вже 13 поєдинків поспіль.

Збірна Італії знову переможе, причому, не здивуюся, якщо знову без пропущеного гола – 2:0 або 1:0, тобто очікую ТМ 2,5.

Італійськи вболівальники на Євро-2020
Італійськи вболівальники на Євро-2020

Сітка і розклад плей-офф Євро-2020
Сітка і розклад плей-офф Євро-2020

Букмекери FAVBET також вважають Італію беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 1.54, на нічию – 4.2, на перемогу Австрії – 7.20. Найбільш вірогідним у букмекерів називається рахунок 1:0 на користь італійців.

Дивіться, як у груповому турнірі Австрія обіграла Україну

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 26 червня
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