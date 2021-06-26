Дуже кумедно! УЄФА показав найсмішніші моменти Євро-2020

Уболівальникам завжди подобаються курйози / Фото: AFP
Сьогодні стартує плей-офф чемпіонату Європи з футболу. А за підсумками групового етапу УЄФА показав найкомічніші моменти першої половини Євро-2020.
EURO 2020 vibes # EURO2020 pic.twitter.com/gLrd9KJyU7- UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) June 26, 2021
Нагадаємо, збірна України набрала три очки і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу турніру.
Хто з ким грає
- Уельс – Данія (19:00, субота, 26 червня, Амстердам)
- Італія – Австрія (22.00, 26 червня, Лондон)
- Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)
- Бельгія – Португалія (22.00, 27 червня, Севілья)
- Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)
- Франція – Швейцарія (22.00, 28 червня, Бухарест)
- Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)
- Швеція – Україна (22.00, 29 червня, Глазго)