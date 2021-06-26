26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Дуже кумедно! УЄФА показав найсмішніші моменти Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 17:12
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За підсумками першої половини чемпіонату Європи набралося досить курйозних моментів, які УЄФА зібрав в одне відео
Уболівальникам завжди подобаються курйози
Уболівальникам завжди подобаються курйози / Фото: AFP

Сьогодні стартує плей-офф чемпіонату Європи з футболу. А за підсумками групового етапу УЄФА показав найкомічніші моменти першої половини Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України набрала три очки і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу турніру.

Хто з ким грає

  • Уельс – Данія (19:00, субота, 26 червня, Амстердам)
  • Італія – Австрія (22.00, 26 червня, Лондон)
  • Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)
  • Бельгія – Португалія (22.00, 27 червня, Севілья)
  • Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)
  • Франція – Швейцарія (22.00, 28 червня, Бухарест)
  • Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)
  • Швеція – Україна (22.00, 29 червня, Глазго)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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