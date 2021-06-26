26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
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Евро-2020

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Италия – Австрия: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
26 июня, 17:54
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Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что сборная Италии продолжит победную серию на чемпионате Европы, убрав со своего пути обидчиков Украины австрийцев
Сборная Италии по футболу
Сборная Италии по футболу / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Италия – Австрия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Италия – Австрия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот поединок от корреспондента каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Италия – Австрия: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

"Скуадра адзурра" преодолела групповой раунд, не заметив соперников, добыв три победы с общим счетом 7:0. В заключительном туре она еще и фактически сыграли вторым составом. Ее серия без поражений насчитывает уже тридцать матчей, а победная – одиннадцать, и все без пропущенных голов. Не совсем понятно, кто сыграет в центре поля с первых минут – Локателли, начавший турнир в роли основного, или Верратти, восстановившийся и удачно сыгравший в заключительном туре. В этот раз итальянцы проведут игру не дома на "Стадио Олимпико", а в Лондоне на "Уэмбли".

Австрия уступила Нидерландам (0:2) и обыграла Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), показав весьма целостную и мощную игру. Вне игры у нее Ладзаро, травмировавший бедро.

В истории противостояний этих команд преимущество за итальянцами – 16 побед против 11 поражений и восьми ничьих. Однако, сборная Австрии последний раз побеждала "скуадра адзурру" 51 год назад, и не может этого сделать уже 13 поединков кряду.

Сборная Италии снова победит, причем, не удивлюсь, если опять без пропущенного гола – 2:0 или 1:0, то есть ожидаю ТМ 2,5.

Итальянские болельщики на Евро-2020
Итальянские болельщики на Евро-2020

Сетка и расписание плей-офф Евро-2020
Сетка и расписание плей-офф Евро-2020

Букмекеры FAVBET также считают Италию безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 1.54, на ничью – 4.2, на победу Австрии – 7.20. Наиболее вероятным у букмекеров называется счет 1:0 в пользу итальянцев.

Смотрите, как в групповом турнире Австрия обыграла Украину

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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