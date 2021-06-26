Италия – Австрия: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что сборная Италии продолжит победную серию на чемпионате Европы, убрав со своего пути обидчиков Украины австрийцев

Сборная Италии по футболу / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Италия – Австрия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Италия – Австрия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот поединок от корреспондента каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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"Скуадра адзурра" преодолела групповой раунд, не заметив соперников, добыв три победы с общим счетом 7:0. В заключительном туре она еще и фактически сыграли вторым составом. Ее серия без поражений насчитывает уже тридцать матчей, а победная – одиннадцать, и все без пропущенных голов. Не совсем понятно, кто сыграет в центре поля с первых минут – Локателли, начавший турнир в роли основного, или Верратти, восстановившийся и удачно сыгравший в заключительном туре. В этот раз итальянцы проведут игру не дома на "Стадио Олимпико", а в Лондоне на "Уэмбли".

Австрия уступила Нидерландам (0:2) и обыграла Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), показав весьма целостную и мощную игру. Вне игры у нее Ладзаро, травмировавший бедро.

В истории противостояний этих команд преимущество за итальянцами – 16 побед против 11 поражений и восьми ничьих. Однако, сборная Австрии последний раз побеждала "скуадра адзурру" 51 год назад, и не может этого сделать уже 13 поединков кряду.

Сборная Италии снова победит, причем, не удивлюсь, если опять без пропущенного гола – 2:0 или 1:0, то есть ожидаю ТМ 2,5.

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Букмекеры FAVBET также считают Италию безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 1.54, на ничью – 4.2, на победу Австрии – 7.20. Наиболее вероятным у букмекеров называется счет 1:0 в пользу итальянцев.

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