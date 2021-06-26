Обхохочешься! УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020

По итогам первой половины чемпионата Европы набралось достаточно курьезных моментов, которые УЕФА собрал в одно видео

Болельщикам всегда нравятся курьезы / Фото: AFP

Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. А по итогам группового этапа УЕФА показал самые комичные моменты первой половины Евро-2020.

Напомним, сборная Украины набрала три очка и с третьего места вышла в 1/8 финала турнира.

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