Обхохочешься! УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020

Болельщикам всегда нравятся курьезы / Фото: AFP
Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. А по итогам группового этапа УЕФА показал самые комичные моменты первой половины Евро-2020.
EURO 2020 vibes #EURO2020pic.twitter.com/gLrd9KJyU7— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
Напомним, сборная Украины набрала три очка и с третьего места вышла в 1/8 финала турнира.
Кто с кем играет
- Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, Амстердам)
- Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)
- Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)
- Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)
- Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)
- Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)
- Англия – Германия (19:00, 29 июня, Лондон)
- Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго)