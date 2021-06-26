Дочь Роналду спела для Джорджины: очень нежное видео

Пока Криштиану штампует голы в составе сборной Португалии, дома его ждет мощная и трогательная поддержка от возлюбленной и четверых детей

Роналду, Джорджина и их дети / Фото: Instagram

Звездный португалец Криштиану Роналду в составе национальной команды готовится к серьезному матчу 1/8 финала Евро-2020 против бельгийцев. А из дома ему передают привет Джорджина Родригес и его малыши.

Недавно Роналду скромно поздравил своих детей с днем рождения.

Минувшей ночью Джорджина на своей страничке в Instagram показала "вечерний концерт" в исполнении четырехлетней дочери футболиста. Девочка пела песенку и очень старалась. Но когда начала подвывать, Джорджина не сдержалась и с улыбкой отвернулась, чтобы не смущать дочурку. Но затем все же поддержала ее и помогла допеть.

А пару дней назад Родригес побывала в Будапеште с Криштиану-младшим на матче группового этапа Португалия – Франция, поддержав Роналду на стадионе.

Напомним, звездная пара воспитывает четверых детей. Сын Криштиану появился на свет в 2010 году от анонимной матери. Близнецы Ева и Матео родились 5 июня 2017 года также от суррогатной матери. А дочку Алану Мартину родила Родригес в ноябре 2017 года.

Смотрите уморительный рэп от детей Роналду.

Вспомним, как Криштиану в гриме играл мячом на улицах Мадрида:

Вашему вниманию – обзор матча Португалия – Франция: