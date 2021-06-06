Криштиану Роналду скромно поздравил своих детей с днем рождения (фото)

Еще в пятницу вечером Португалия и Испания сыграли вничью в товарищеском матче в Мадриде. Звездный форвард гостей Криштиану Роналду провел в составе гостей весь матч, а на следующий день занялся важным делом. Сразу двое детей футболиста отмечали день рождения.
Ева и Матео родились 5 июня 2017 года от суррогатной матери. Вчера им исполнилось четыре года. Знаменитый спортсмен на своей страничке в Instagram ночью опубликовал кадр с празднования за столом с двумя небольшими тортиками и немногословно подписал: "Поздравляю, мои любимые".
Джорджина Родригес также разместила в соцсетях эту фотографию и более душевно написала на испанском:
"Счастливого дня и счастливой жизни. Мама и папа всегда будут бороться за ваши мечты. Мы вас любим".
Напомним, пара воспитывает четверых детей. Сын Криштиану появился на свет в 2010 году также от неизвестной матери. А дочку Алану Мартину родила Родригес в 2017 году.
Несмотря на свою занятость, КриРо любит проводить время в семейном кругу.
Недавно Джорджина неосторожно выдала будущее Роналду на съемках фильма и блеснула в церкви.
Вспомним, как Криштиану в гриме играл на улицах Мадрида:
Смотрите, как Роналду забивал в ворота Интера в чемпионате Италии: