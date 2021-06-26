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Італія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дочка Роналду заспівала для Джорджини: дуже ніжне відео

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 15:51
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Поки Кріштіану штампує голи в складі збірної Португалії, вдома на нього чекає потужна і зворушлива підтримка від коханої і чотирьох дітей
Роналду, Джорджина та їхні діти
Роналду, Джорджина та їхні діти / Фото: Instagram

Зірковий португалець Кріштіану Роналду в складі національної команди готується до серйозного матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти бельгійців. А з дому йому передають привіт Джорджина Родрігес і його діти.

Нещодавно Роналду скромно привітав своїх дітей з днем народження.

Минулої ночі Джорджина на своїй сторінці в Instagram показала "вечірній концерт" у виконанні чотирирічної дочки футболіста. Дівчинка співала пісеньку і дуже старалася. Але коли почала підвивати, Джорджина не стрималася і з посмішкою відвернулася, щоб не бентежити доньку. Але потім все ж підтримала її і допомогла доспівати.

А пару днів назад Родрігес побувала в Будапешті з Кріштіану-молодшим на матчі групового етапу Португалія – Франція, підтримавши Роналду на стадіоні.

Нагадаємо, зіркова пара виховує чотирьох дітей. Син Кріштіану з'явився на світ у 2010 році від анонімної матері. Близнюки Єва і Матео народилися 5 червня 2017 року також від сурогатної матері. А доньку Алану Мартіну народила Родрігес у листопаді 2017 року.

Дивіться сміховинний реп від дітей Роналду.

Згадаймо, як Кріштіану в гримі грав м'ячем на вулицях Мадрида:

До вашої уваги – огляд матчу Португалія – Франція:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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