Дочка Роналду заспівала для Джорджини: дуже ніжне відео

Поки Кріштіану штампує голи в складі збірної Португалії, вдома на нього чекає потужна і зворушлива підтримка від коханої і чотирьох дітей

Роналду, Джорджина та їхні діти / Фото: Instagram

Зірковий португалець Кріштіану Роналду в складі національної команди готується до серйозного матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти бельгійців. А з дому йому передають привіт Джорджина Родрігес і його діти.

Нещодавно Роналду скромно привітав своїх дітей з днем народження.

Минулої ночі Джорджина на своїй сторінці в Instagram показала "вечірній концерт" у виконанні чотирирічної дочки футболіста. Дівчинка співала пісеньку і дуже старалася. Але коли почала підвивати, Джорджина не стрималася і з посмішкою відвернулася, щоб не бентежити доньку. Але потім все ж підтримала її і допомогла доспівати.

А пару днів назад Родрігес побувала в Будапешті з Кріштіану-молодшим на матчі групового етапу Португалія – Франція, підтримавши Роналду на стадіоні.

Нагадаємо, зіркова пара виховує чотирьох дітей. Син Кріштіану з'явився на світ у 2010 році від анонімної матері. Близнюки Єва і Матео народилися 5 червня 2017 року також від сурогатної матері. А доньку Алану Мартіну народила Родрігес у листопаді 2017 року.

Дивіться сміховинний реп від дітей Роналду.

Згадаймо, як Кріштіану в гримі грав м'ячем на вулицях Мадрида:

До вашої уваги – огляд матчу Португалія – Франція: