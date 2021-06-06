Кріштіану Роналду скромно привітав своїх дітей з днем народження

Знаменитий португальський футболіст і його кохана Джорджина Родрігес відзначили чотириріччя близнят Єви і Матео

Роналду, Джорджина та їхні діти / Фото: Instagram

Ще в п'ятницю ввечері Португалія та Іспанія зіграли внічию у товариському матчі в Мадриді. Зірковий форвард гостей Кріштіану Роналду провів у складі гостей весь матч, а наступного дня зайнявся важливою справою. Відразу двоє дітей футболіста відзначали день народження.

Єва і Матео народилися 5 червня 2017 року від сурогатної матері. Вчора їм виповнилося чотири роки. Знаменитий спортсмен на своїй сторінці в Instagram опублікував кадр зі святкування за столом і небагатослівно підписав: "Вітаю, мої кохані".

Джорджина Родрігес також розмістила в соцмережах цю фотографію і більш душевно написала іспанською:

"Щасливого дня і щасливого життя. Мама й тато завжди боротимуться за ваші мрії. Ми вас любимо".

Нагадаємо, пара виховує чотирьох дітей. Син Кріштіану з'явився на світ у 2010 році також від невідомої матері. А доньку Алану Мартіну народила Родрігес у 2017 році.

Незважаючи на свою зайнятість, КріРо любить проводити час у сімейному колі.

Нещодавно Джорджина необережно видала майбутнє Роналду на зйомках фільму і похизувалася в церкві.

Згадаймо, як Кріштіану в гримі грав на вулицях Мадрида:

Дивіться, як Роналду забивав у ворота Інтера в чемпіонаті Італії: