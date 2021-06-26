26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
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Евро-2020

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Италия – Австрия: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 15:17
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Список каналов, где покажут поединок 1/8 финала Евро-2020 между непобедимой Италией и обидчиком Украины. Матч пройдет в Лондоне на "Уэмбли" и начнется в 22:00
Итальянские болельщики на Евро-2020
Итальянские болельщики на Евро-2020

Сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сборные Италии и Австрии встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Трансляция Италия – Австрия уже есть на нашем сайте

Где смотреть матч Италия – Австрия:

  • "Украина", live
  • "Футбол 1", live
  • "Футбол 2", live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 3", воскресенье, 03:35 (повтор)
  • "Футбол 2", воскресенье, 06:55 (повтор)
  • "Футбол 1", воскресенье, 11:40 (повтор)

Италия очень мощно выступила на групповом этапе, и эксперты в один голос стали говорить об итальянцах как об одних из главных фаворитов чемпионата Европы. Австрия выступала в одной группе с Украиной и завоевала путевку в следующий раунд лишь в последнем туре, заставив нас немного понервничать.

Тем не менее, Украина вышла из группы с третьего места, избежав встречи с Италией в 1/8 финала. Теперь задача остановить итальянцев, не пропустивших на Евро-2020 пока ни единого гола, ложится на австрийцев.

Впрочем, букмекеры не верят, что Австрия сможет пройти Италию: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 1.54, на ничью – 4.2, на победу Австрии 7.20. Если же победителя не смогут определить в основное время, то котировки на проход следующие: Италия – 1.23, Австрия – 4.65.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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