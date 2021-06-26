Италия – Австрия: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Список каналов, где покажут поединок 1/8 финала Евро-2020 между непобедимой Италией и обидчиком Украины. Матч пройдет в Лондоне на "Уэмбли" и начнется в 22:00

Итальянские болельщики на Евро-2020

Сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сборные Италии и Австрии встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Трансляция Италия – Австрия уже есть на нашем сайте

Где смотреть матч Италия – Австрия:

Италия очень мощно выступила на групповом этапе, и эксперты в один голос стали говорить об итальянцах как об одних из главных фаворитов чемпионата Европы. Австрия выступала в одной группе с Украиной и завоевала путевку в следующий раунд лишь в последнем туре, заставив нас немного понервничать.

Тем не менее, Украина вышла из группы с третьего места, избежав встречи с Италией в 1/8 финала. Теперь задача остановить итальянцев, не пропустивших на Евро-2020 пока ни единого гола, ложится на австрийцев.

Впрочем, букмекеры не верят, что Австрия сможет пройти Италию: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 1.54, на ничью – 4.2, на победу Австрии 7.20. Если же победителя не смогут определить в основное время, то котировки на проход следующие: Италия – 1.23, Австрия – 4.65.