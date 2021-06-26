26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
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Италия

22:00

Австрия

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Италия – Австрия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 11:58
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Италия после феерии на групповом этапе ворвалась в число главных претендентов на победу на Евро. Сегодня их проверит на прочность бывший соперник Украины

В субботу, 26 июня, стартует 1/8 финала Евро-2020: в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретятся сборные Италии и Австрии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция матча с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ

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Италия выиграла все матчи на групповой стадии и ворвалась в ТОП-3 главных претендентов на победу в турнире. Итальянцы не просто одержали три победы, но и сделали это очень уверенно. Правда, все предыдущие встречи они провели дома, а в плей-офф им предстоит играть в других странах, что нивелирует поддержку родных трибун.

Австрия и на групповом этапе играла на нейтральных стадионах, так что им уже не нужно привыкать к новым условиях. Единственное, команды просили перенести матч из Англии, ведь там действуют жесткие меры карантина, и не все болельщики смогут посетить встречу, но УЕФА отказал им в этом.

Кстати, соперником Италии могла бы стать Украина, если бы не уступила Австрии в очном матче. Но в итоге наша команда дождалась удачного стечения обстоятельств и тоже вышла в 1/8 финала с третьего места и сыграет со Швецией. И кто здесь победитель?

Италия и Австрия провели между собой 38 матчей, правда, в предыдущий раз пересекались на поле еще в 2008 году, а перед этим – в 1998-м. Удивительно, но Италия не имеет какого-то огромного преимущества над австрийцами – итальянцы выиграли 17 матчей, а на счету австрийцев 13 побед, еще 8 встреч завершились ничьей.

У итальянцев сегодня под вопросом участие Флоренци и Кьеллини, а у Австрии не сыграет Лазаро – выбывший до конца турнира. Также на карточках висят Пессина, Алаба, Бахманн и лайнер – им нужно играть особенно осторожно.

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателли; Берарди, Иммобиле, Инсинье
  • Австрия: Бахманн; Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба; Лаймер, Гриллич, К. Шлагер; Забитцер, Баумгартнер; Арнаутович

Букмекеры FAVBET считают Италию безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 1.54, на ничью – 4.2, на победу Австрии 7.20. Если же победителя не смогут определить в основное время, то котировки на проход следующие: Италия – 1.23, Австрия – 4.65.

Матч Италия – Австрия в прямом эфире покажут на каналах "Украина" и "Футбол 1", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
19:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
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