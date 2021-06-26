Італія – Австрія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Список каналів, де покажуть поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між непереможною Італією і кривдником України. Матч пройде в Лондоні на "Вемблі" і почнеться о 22:00

Італійськи вболівальники на Євро-2020

Сьогодні в Лондоні на стадіоні "Вемблі" збірні Італії та Австрії зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Трансляція Італія – Австрія вже є на нашому сайті

Де дивитися матч Італія – Австрія:

Італія дуже потужно виступила на груповому етапі, і експерти в один голос почали говорити про італійців як про одних з головних фаворитів чемпіонату Європи. Австрія виступала в одній групі з Україною і завоювала путівку в наступний раунд лише в останньому турі, змусивши нас трохи понервувати.

Проте, Україна вийшла з групи з третього місця, уникнувши зустрічі з Італією в 1/8 фіналу. Тепер завдання зупинити італійців, які не пропустили на Євро-2020 поки жодного гола, лягає на австрійців.

Втім, букмекери не вірять, що Австрія зможе пройти Італію: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 1.54, на нічию – 4.2, на перемогу Австрії 7.20. Якщо ж переможця не зможуть визначити в основний час, то котирування на прохід наступні: Італія – 1.23, Австрія – 4.65.