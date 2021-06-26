26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Італія – Австрія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 15:17
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Список каналів, де покажуть поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між непереможною Італією і кривдником України. Матч пройде в Лондоні на "Вемблі" і почнеться о 22:00
Італійськи вболівальники на Євро-2020
Італійськи вболівальники на Євро-2020

Сьогодні в Лондоні на стадіоні "Вемблі" збірні Італії та Австрії зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Трансляція Італія – Австрія вже є на нашому сайті

Де дивитися матч Італія – Австрія:

  • "Україна", live
  • "Футбол 1", live
  • "Футбол 2", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 3", неділя, 3:35 (повтор)
  • "Футбол 2", неділя, 6:55 (повтор)
  • "Футбол 1", неділя, 11:40 (повтор)

Італія дуже потужно виступила на груповому етапі, і експерти в один голос почали говорити про італійців як про одних з головних фаворитів чемпіонату Європи. Австрія виступала в одній групі з Україною і завоювала путівку в наступний раунд лише в останньому турі, змусивши нас трохи понервувати.

Проте, Україна вийшла з групи з третього місця, уникнувши зустрічі з Італією в 1/8 фіналу. Тепер завдання зупинити італійців, які не пропустили на Євро-2020 поки жодного гола, лягає на австрійців.

Втім, букмекери не вірять, що Австрія зможе пройти Італію: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 1.54, на нічию – 4.2, на перемогу Австрії 7.20. Якщо ж переможця не зможуть визначити в основний час, то котирування на прохід наступні: Італія – 1.23, Австрія – 4.65.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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