Еріксен теж зможе: футболіст воскрес після 78-хвилинної клінічної смерті

Крістіан Еріксен втратив свідомість у матчі проти Фінляндії. Слова підтримки йому висловив Фабріс Муамба, який побував в такій же ситуації дев'ять років тому

Фабріс Муамба вижив після 78 хвилин смерті / Фото: Getty Images, REUTERS

Футбольний світ потряс інцидент з гравцем збірної Данії Крістіаном Еріксеном, який знепритомнів в матчі проти Фінляндії на Євро-2020. Прямо на поле його намагалися реанімувати лікарі. Одним з перших слова підтримки йому висловив ексгравець Болтона Фабріс Муамба, який переміг смерть дев'ять років тому.

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Тоді мало хто вірив, що англієць зможе вибратися, але Фабріс створив справжнє диво! Сподіваємося, у Крістіана теж все вийде.

...17 березня 2012 року у Муамби зупинилося серце на 41-й хвилині матчу чвертьфіналу Кубка Англії між Болтоном і Тоттенгемом, куди через півтора року перейде Еріксен. "Мій зір почав сильно розмиватися. У мене двоїлось в очах", – згадував ті страшні хвилини Фабріс. – А потім вибух з нізвідки. І я опинився на траві. Це був останній раз, коли я грав у футбол".

Спроби медиків прямо на полі реанімувати гравця за допомогою дефібрилятора не увінчалися успіхом, на відміну від Еріксена, який відкрив очі на ношах, тому Фабріса відправили в госпіталь. Фактично, з моменту падіння Муамби і до того, як він прибув до лікарні, пройшло 38 хвилин. У машині швидкої допомоги лікарі підтримували його життєво важливі функції протягом всієї поїздки.

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До прибуття в лікарню Муамба отримав 15 розрядів дефібрилятором. Потім вже в реанімації лікарі ще 40 хвилин намагалися перезавантажити серце гравця і зробили ще 15 розрядів. Через 78 хвилин футболіст дивовижним чином повернувся до життя, згадував sportbible.

Коли Фабріс прийшов до тями через тиждень після інциденту, він не міг повірити, що переніс серцевий напад. "Я думав, що вони брешуть мені, коли говорять, що у мене серцевий напад. Я сказав: "Добре, що насправді сталося?". Я не міг повірити, що це відбувається зі мною", – розповідав футболіст.

Наступні чотири тижні гравець провів у госпіталі. За цей час його відвідало багато друзів і колег, а сам Фабріс розповідав їм неймовірну історію з Ліонелем Мессі.

"Він лежав у ліжку і розповідав нам, що Ліонель Мессі був у нього. Він розповідав нам, що він сказав, і все таке. Я думав, чорт забирай, це непогано. Після цього до нас підійшла його дружина і сказала, що насправді Мессі не було", – розповідав колишній одноклубник Муамби Девід Вітер.

Через дев'ять років Фабріс зустрівся з колишнім медиком Болтона Джонатаном Тобіним.

- Док, коли я був у лікарні, ти думав, що я прокинуся?

- Ні. Я не думав, що ти коли-небудь знову прокинешся, приятель. Ніхто не думав.

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Він розповів, що ніхто не вірив в порятунок Муамби: "Ніхто не думав, що ти прокинешся. Ти був мертвий 78 хвилин. Ти – випадок, який буває раз в житті".

"Ніхто не очікував, що він покине цю лікарню", – зізнався Тобін. "Ніхто не очікував, що він вийде з цієї будівлі. Всі думали, що у нього буде якесь ушкодження мозку або він залишиться назавжди інвалідом, якщо виживе. Ніхто не зміг повністю відновитися після 78 хвилин клінічної смерті. Ніхто!"

Навіть через дев'ять років 32-річний Муамба все ще відчуває душевні наслідки інциденту, тому він дуже тяжко відреагував на ситуацію з Еріксеном.