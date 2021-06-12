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Эриксен тоже сможет: футболист воскрес после 78 минут клинической смерти

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 23:26
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Кристиан Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии. Слова поддержки ему высказал Фабрис Муамба, побывавший в такой же ситуации девять лет назад
Фабрис Муамба выжил после 78 минут смерти
Фабрис Муамба выжил после 78 минут смерти / Фото: Getty Images, REUTERS

Футбольный мир потряс инцидент с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание в матче против Финляндии на Евро-2020. Прямо на поле его пытались реанимировать врачи. Одним из первых слова поддержки ему высказал экс-игрок Болтона Фабрис Муамба, победивший смерть девять лет назад.

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Тогда мало кто верил, что англичанин сможет выкарабкаться, но Фабрис сотворил настоящее чудо! Надеемся, у Кристиана тоже все получится.

…17 марта 2012 года у Муамбы остановилось сердце на 41-й минуте матча четвертьфинала Кубка Англии между Болтоном и Тоттенхэмом, куда спустя полтора года перейдет Эриксен. "Мое зрение начало сильно размываться. У меня двоилось в глазах", – вспоминал те страшные минуты Фабрис. – А затем взрыв из ниоткуда. И я оказался на траве. Это был последний раз, когда я играл в футбол".

Попытки медиков прямо на поле реанимировать игрока с помощью дефибриллятора не увенчались успехом, в отличие от Эриксена, открывшего глаза на носилках, поэтому Фабриса отправили в госпиталь. Фактически, с момента падения Муамбы и до того, как он прибыл в больницу, прошло 38 минут. В машине скорой помощи врачи поддерживали его жизненно важные функции на протяжении всей поездки.

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До прибытия в больницу Муамба получил 15 разрядов дефибриллятором. Затем уже в реанимации доктора 40 минут пытались перезагрузить сердце игрока и произвели еще 15 разрядов. Спустя 78 минут футболист чудесным образом вернулся к жизни, вспоминал sportbible.

Когда Фабрис пришел в себя спустя неделю после инцидента, он не мог поверить, что перенес сердечный приступ. "Я думал, что они лгут мне, когда говорят, что у меня сердечный приступ. Я сказал: "Хорошо, что на самом деле случилось?". Я не мог поверить, что это происходит со мной", – рассказывал футболист.

Следующие четыре недели игрок провел в госпитале. За это время его посетило много друзей и коллег, а сам Фабрис рассказывал им невероятную историю с Лионелем Месси.

"Он лежал в постели и рассказывал нам, что Лионель Месси был у него. Он рассказывал нам, что он сказал, и все такое. Я думал, черт побери, это неплохо. После этого к нам подошла его жена и сказала, что на самом деле Месси не было", – рассказывал бывший одноклубник Муамбы Дэвид Уитер.

Спустя девять лет Фабрис встретился с бывшим медиком Болтона Джонатаном Тобином.

- Док, когда я был в больнице, ты думал, что я проснусь?
- Нет. Я не думал, что ты когда-нибудь снова проснешься, приятель. Никто не думал.

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Он рассказал, что никто не верил в спасение Муамбы: "Никто не думал, что ты проснешься. Ты был мертв 78 минут. Ты – случай, который бывает раз в жизни".

"Никто не ожидал, что он покинет эту больницу", – признался Тобин. "Никто не ожидал, что он выйдет из этого здания. Все думали, что у него будет какое-то повреждение мозга или он останется навсегда инвалидом, если выживет. Никто не смог полностью восстановиться после 78 минут клинической смерти. Никто!"

Даже спустя девять лет 32-летний Муамба все еще чувствует душевные последствия инцидента, поэтому он очень тяжело отреагировал на ситуацию с Эриксеном.

"Я все еще беспокоюсь, что это может случиться со мной снова. Из-за кардиостимулятора я в порядке, но в глубине души я думаю: "Пожалуйста, не надо. Это не повторится снова". Это тот страх, который беспокоит меня больше всего, если честно".

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