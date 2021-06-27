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Чехія --
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Бельгія --
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Джорджина собі таке не дозволяє! Голе фото колишньої нареченої Роналду

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 червня, 17:24
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У день матчу Кріштіану в 1/8 фіналу чемпіонату Європи про себе нагадала його екскохана Ірина Шейк – росіянка опублікувала вельми відвертий знімок
Роналду і його колишня дівчина Ірина Шейк
Роналду і його колишня дівчина Ірина Шейк / Фото: Getty Images, Instagram

У день матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Бельгія – Португалія дуже гаряче фото опублікувала колишня кохана головної зірки португальців Кріштіану Роналду Ірина Шейк.

Бельгія – Португалія: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Якщо Кріш побачить цей знімок, йому, можливо, буде складно зосередитися сьогодні на грі.

Російська модель постала перед фоловерами топлес, злегка прикривши груди руками.

"Сонячна долина", – так підписала це відверте фото в Instagram російська модель Ірина Шейк.

Нагадаємо, Роналду і Шейк були разом з 2010 року по січень 2015-го. Розійшлися великою мірою через те, що Шейк не подобалася матері футболіста.

Наразі 36-річний Кріштіану перебуває у стосунках з іспанською моделлю-продавчинею Джорджиною Родрігес, яка, зазначимо, такі пікантні знімки, як Шейк, виставляти собі не дозволяє.

Джорджина Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Читайте також: Дочка Роналду заспівала для Джорджини: дуже ніжне відео

Додамо, що і Шейк нині не самотня вона закрутила роман з американським репером і дизайнером Каньє Вестом.

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9
2
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3
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3
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#
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І
Г
О
1
Нідерланди
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9
2
Австрія
3
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6
3
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3
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3
4
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3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
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