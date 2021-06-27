Джорджина собі таке не дозволяє! Голе фото колишньої нареченої Роналду

У день матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Бельгія – Португалія дуже гаряче фото опублікувала колишня кохана головної зірки португальців Кріштіану Роналду Ірина Шейк.
Бельгія – Португалія: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Якщо Кріш побачить цей знімок, йому, можливо, буде складно зосередитися сьогодні на грі.
Російська модель постала перед фоловерами топлес, злегка прикривши груди руками.
"Сонячна долина", – так підписала це відверте фото в Instagram російська модель Ірина Шейк.
Нагадаємо, Роналду і Шейк були разом з 2010 року по січень 2015-го. Розійшлися великою мірою через те, що Шейк не подобалася матері футболіста.
Наразі 36-річний Кріштіану перебуває у стосунках з іспанською моделлю-продавчинею Джорджиною Родрігес, яка, зазначимо, такі пікантні знімки, як Шейк, виставляти собі не дозволяє.
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Додамо, що і Шейк нині не самотня – вона закрутила роман з американським репером і дизайнером Каньє Вестом.