Підступний Роналду налякав партнера на тренуванні перед матчем Євро

Знаменитий португальський форвард вирішив пожартувати над Пепе і несподівано облити його водою під час заняття напередодні поєдинку 1/8 фіналу з бельгійцями

Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Після завершення групового етапу чемпіонату Європи 16 кращих команд готуються до матчів плей-офф. Збірна Португалія в неділю в іспанській Севільї битиметься з командою Бельгії. У таборі діючих чемпіонів панує веселий настрій, що підтвердив своїм трюком на тренуванні Роналду.

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Відеоролик опублікували на сторінці португальської команди в Instagram. Кріштіану дозволив собі пожартувати над партнером-ветераном Пепе. Форвард непомітно підкрався до нього ззаду і облив водою. Спочатку захисник стрепенувся від несподіванки, але потім лише розсміявся, впізнавши старого друга.

Тим часом Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020.

Крім збірної Португалії, захисник і форвард тривалий час виступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 рр., Кріштіану – в 2009-2018.

Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

Вашій увазі – міс збірної Португалії: продавщиця перетворила Роналду в сім'янина.

Нагадаємо, на груповому етапі Роналду і Ко обіграли Угорщину, поступилися Німеччині і розійшлися миром з Францією.

Дивіться, як французи і португальці видали бойову нічию: