26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Підступний Роналду налякав партнера на тренуванні перед матчем Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 17:17
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Знаменитий португальський форвард вирішив пожартувати над Пепе і несподівано облити його водою під час заняття напередодні поєдинку 1/8 фіналу з бельгійцями
Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020
Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Після завершення групового етапу чемпіонату Європи 16 кращих команд готуються до матчів плей-офф. Збірна Португалія в неділю в іспанській Севільї битиметься з командою Бельгії. У таборі діючих чемпіонів панує веселий настрій, що підтвердив своїм трюком на тренуванні Роналду.

Дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020.

Відеоролик опублікували на сторінці португальської команди в Instagram. Кріштіану дозволив собі пожартувати над партнером-ветераном Пепе. Форвард непомітно підкрався до нього ззаду і облив водою. Спочатку захисник стрепенувся від несподіванки, але потім лише розсміявся, впізнавши старого друга.

Тим часом Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020.

Крім збірної Португалії, захисник і форвард тривалий час виступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 рр., Кріштіану – в 2009-2018.

Збірна Португалії, Роналду і Пепе
Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

Вашій увазі – міс збірної Португалії: продавщиця перетворила Роналду в сім'янина.

Нагадаємо, на груповому етапі Роналду і Ко обіграли Угорщину, поступилися Німеччині і розійшлися миром з Францією.

Дивіться, як французи і португальці видали бойову нічию:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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