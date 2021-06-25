Підступний Роналду налякав партнера на тренуванні перед матчем Євро

Після завершення групового етапу чемпіонату Європи 16 кращих команд готуються до матчів плей-офф. Збірна Португалія в неділю в іспанській Севільї битиметься з командою Бельгії. У таборі діючих чемпіонів панує веселий настрій, що підтвердив своїм трюком на тренуванні Роналду.
Дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020.
Відеоролик опублікували на сторінці португальської команди в Instagram. Кріштіану дозволив собі пожартувати над партнером-ветераном Пепе. Форвард непомітно підкрався до нього ззаду і облив водою. Спочатку захисник стрепенувся від несподіванки, але потім лише розсміявся, впізнавши старого друга.
Тим часом Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020.
Крім збірної Португалії, захисник і форвард тривалий час виступали за Реал: Пепе – в 2007-2017 рр., Кріштіану – в 2009-2018.
Вашій увазі – міс збірної Португалії: продавщиця перетворила Роналду в сім'янина.
Нагадаємо, на груповому етапі Роналду і Ко обіграли Угорщину, поступилися Німеччині і розійшлися миром з Францією.
Дивіться, як французи і португальці видали бойову нічию: