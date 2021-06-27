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Джорджина себе такое не позволяет! Голое фото бывшей невесты Роналду

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
27 июня, 17:24
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В день матча Криштиану в 1/8 финала чемпионата Европы о себе напомнила его экс-возлюбленная Ирина Шейк – россиянка опубликовала весьма откровенный снимок
Роналду и его бывшая девушка Ирина Шейк
Роналду и его бывшая девушка Ирина Шейк / Фото: Getty Images, Instagram

В день матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия очень горячее фото опубликовала бывшая возлюбленная главной звезды португальцев Криштиану Роналду Ирина Шейк.

Бельгия – Португалия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Если Криш увидит этот снимок, ему, возможно, будет сложно сосредоточиться сегодня на игре.

Российская модель предстала перед фолловерами топлес, слегка прикрыв грудь руками.

"Солнечная долина", – так подписала это откровенное фото в Instagram российская модель Ирина Шейк.

Напомним, Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. Расстались во многом из-за того, что Шейк не нравилась матери футболиста.

В настоящее время 36-летний Криштиану находится в отношениях с испанской моделью-продавщицей Джорджиной Родригес, которая, отметим, настолько пикантные снимки, как Шейк, выставлять себе не позволяет.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Добавим, что и Шейк сейчас не одинока она закрутила роман с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом.

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Швейцария
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Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
Венгрия
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Понедельник, 28 июня
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