Джорджина себе такое не позволяет! Голое фото бывшей невесты Роналду

В день матча Криштиану в 1/8 финала чемпионата Европы о себе напомнила его экс-возлюбленная Ирина Шейк – россиянка опубликовала весьма откровенный снимок

Роналду и его бывшая девушка Ирина Шейк / Фото: Getty Images, Instagram

В день матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия очень горячее фото опубликовала бывшая возлюбленная главной звезды португальцев Криштиану Роналду Ирина Шейк.

Бельгия – Португалия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Если Криш увидит этот снимок, ему, возможно, будет сложно сосредоточиться сегодня на игре.

Российская модель предстала перед фолловерами топлес, слегка прикрыв грудь руками.

"Солнечная долина", – так подписала это откровенное фото в Instagram российская модель Ирина Шейк.

Напомним, Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. Расстались во многом из-за того, что Шейк не нравилась матери футболиста.

В настоящее время 36-летний Криштиану находится в отношениях с испанской моделью-продавщицей Джорджиной Родригес, которая, отметим, настолько пикантные снимки, как Шейк, выставлять себе не позволяет.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Читайте также: Дочь Роналду спела для Джорджины: очень нежное видео

Добавим, что и Шейк сейчас не одинока – она закрутила роман с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом.