Такого ви ще не бачили: художник робить портрети зірок із печаток і слів

Британець Сав Бурчинськи може створити портрет знаменитості з його ж імені. А ще він використовує печатки з різними логотипами. Виходить дуже красиво!

Незвичайні портрети спортсменів / Фото: Instagram

Британський художник Сав Бурчинськи придумав оригінальний спосіб створення портретів знаменитостей. Для своїх картин він використовує різні печатки або і зовсім складає портрет з різних слів, наприклад, імені героя твору.

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У колекції Бурчинськи є портрети знаменитих акторів, музикантів, різних діячів і, звичайно ж, спортсменів. Наприклад, для створення портрета Мессі він використовував логотипи Барселони, а Роналду намалював з тисячі футбольних м'ячів. Для портрета Сенни автор використовував ім'я легендарного гонщика Формули-1.

Сімона Халеп

Кобі Брайант

Мохамед Алі

Льюїс Хемілтон

Кріштіану Роналду

Айртон Сенна

Міхаель Шумахер

Ліонель Мессі