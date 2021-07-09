Для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс попередив італійських фанатів, щоб вони навіть не намагалися потрапити на фінальний матч Євро-2020 у Великій Британії

Вболівальники збірної Італії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс розповів, чого варто очікувати італійцям, які спробують потрапити на територію країни на фінал Євро-2020, який пройде 11 липня в Лондоні. На "Уемблі" зустрінуться збірні Італії та Англії. Раніше Італія закрилася на базі через коронавірус.

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"Що б я сказав італійцям, які спробують потрапити на матч? Відповідь на це просте запитання така: "Не робіть цього". Якщо ми побачимо, що люди намагаються в'їхати на територію країни тільки заради матчу, то не пустимо їх. Ми вже скасували велику кількість рейсів з цієї причини", – цитує Шаппса Reuters з посиланням на Times Radio

/ Фото: Reuters

Мало того, що Англія проводить матч на своєму полі, так ще Італію намагаються позбавити хоч якоїсь підтримки. А британці вже в передчутті свята – англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.

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