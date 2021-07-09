11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 16:39
Копіювати лінк
Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс попередив італійських фанатів, щоб вони навіть не намагалися потрапити на фінальний матч Євро-2020 у Великій Британії
Вболівальники збірної Італії на Євро-2020
Вболівальники збірної Італії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс розповів, чого варто очікувати італійцям, які спробують потрапити на територію країни на фінал Євро-2020, який пройде 11 липня в Лондоні. На "Уемблі" зустрінуться збірні Італії та Англії. Раніше Італія закрилася на базі через коронавірус.

Читайте також: Шевченко про фінал Євро-2020: на Англію ще не тиснули по-справжньому, а Уемблі – це котел

"Що б я сказав італійцям, які спробують потрапити на матч? Відповідь на це просте запитання така: "Не робіть цього". Якщо ми побачимо, що люди намагаються в'їхати на територію країни тільки заради матчу, то не пустимо їх. Ми вже скасували велику кількість рейсів з цієї причини", – цитує Шаппса Reuters з посиланням на Times Radio

/ Фото: Reuters

Мало того, що Англія проводить матч на своєму полі, так ще Італію намагаються позбавити хоч якоїсь підтримки. А британці вже в передчутті свята – англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.

Дивіться, як Італія готується до фіналу на своїй базі

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти