11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
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Шевченко про фінал Євро-2020: на Англію ще не тиснули по-справжньому, а Вемблі – це котел

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 10:14
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Тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні фіналу чемпіонату Європи в Лондоні 11 липня заявив, що італійці вивчать слабкі місця суперника
Андрій Шевченко і Гаррі Кейн після чвертьфіналу
Андрій Шевченко і Гаррі Кейн після чвертьфіналу / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своєю думкою стосовно майбутнього фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Італії. Зустріч відбудеться у неділю, 11 липня, на "Вемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка плакала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

"Англія – хороша команда, але вона поки не зустрічалася на турнірі з суперником, який дійсно міг би здійснити на неї тиск. Атмосфера на "Вемблі" стане справжнім котлом для збірної Італії. Однак, у кожної збірної є сильні і слабкі місця, і італійці їх вивчить перед грою з Англією", – цитує Шевченка Football Italia з посиланням на Sky Sport.

Читайте також: Суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер отримав фінал Євро-2020

Нагадаємо, що в чвертьфіналі збірна Англії розгромила Україну 4:0 завдяки трьом голам головою. А в півфіналі британці зі скандалом переграли Данію 2:1 у додатковий час після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

Раніше Лінекер заявив, що Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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