Шевченко про фінал Євро-2020: на Англію ще не тиснули по-справжньому, а Вемблі – це котел

Тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні фіналу чемпіонату Європи в Лондоні 11 липня заявив, що італійці вивчать слабкі місця суперника

Андрій Шевченко і Гаррі Кейн після чвертьфіналу / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своєю думкою стосовно майбутнього фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Італії. Зустріч відбудеться у неділю, 11 липня, на "Вемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка плакала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

"Англія – хороша команда, але вона поки не зустрічалася на турнірі з суперником, який дійсно міг би здійснити на неї тиск. Атмосфера на "Вемблі" стане справжнім котлом для збірної Італії. Однак, у кожної збірної є сильні і слабкі місця, і італійці їх вивчить перед грою з Англією", – цитує Шевченка Football Italia з посиланням на Sky Sport.

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Нагадаємо, що в чвертьфіналі збірна Англії розгромила Україну 4:0 завдяки трьом голам головою. А в півфіналі британці зі скандалом переграли Данію 2:1 у додатковий час після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

Раніше Лінекер заявив, що Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті.