11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
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Шевченко о финале Евро-2020: на Англию еще не давили по-настоящему, а Уэмбли – это котел

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 10:14
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Тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне финала чемпионата Европы в Лондоне 11 июля заявил, что итальянцы изучат слабые места соперника
Андрей Шевченко и Гарри Кейн после четвертьфинала
Андрей Шевченко и Гарри Кейн после четвертьфинала / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнение по поводу предстоящего финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

"Англия – хорошая команда, но она пока не встречалась на турнире с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление. Атмосфера на "Уэмбли" станет настоящим котлом для сборной Италии. Однако, у каждой сборной есть сильные и слабые места, и итальянцы их изучит перед игрой с Англией", – цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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Напомним, что в четвертьфинале сборная Англии разгромила Украину 4:0 благодаря трем голам головой. А в полуфинале британцы со скандалом переиграли Данию 2:1 в дополнительное время после спорного пенальти на Стерлинге. Шмейхель отбил удар Кейна с точки, но Гарри успел на добивание.

Ранее Линекер заявил, что Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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