Шевченко о финале Евро-2020: на Англию еще не давили по-настоящему, а Уэмбли – это котел

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне финала чемпионата Европы в Лондоне 11 июля заявил, что итальянцы изучат слабые места соперника

Андрей Шевченко и Гарри Кейн после четвертьфинала / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнение по поводу предстоящего финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

"Англия – хорошая команда, но она пока не встречалась на турнире с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление. Атмосфера на "Уэмбли" станет настоящим котлом для сборной Италии. Однако, у каждой сборной есть сильные и слабые места, и итальянцы их изучит перед игрой с Англией", – цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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Напомним, что в четвертьфинале сборная Англии разгромила Украину 4:0 благодаря трем голам головой. А в полуфинале британцы со скандалом переиграли Данию 2:1 в дополнительное время после спорного пенальти на Стерлинге. Шмейхель отбил удар Кейна с точки, но Гарри успел на добивание.

Ранее Линекер заявил, что Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти.