Дівчинка плакала на трибунах "Уемблі" після вчинку футболіста збірної Англії

Півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт після перемоги у півфіналі Євро-2020 над Данією довів до сліз юну вболівальницю, прорвавшись до неї на трибуну в Лондоні

Мейсон Маунт довів до сліз фанатку / Фото: Reuters

Півзахисник Челсі і збірної Англії Мейсон Маунт в Лондоні довів до сліз юну фанатку британської команди. Після скандальної перемоги над збірною Данії 2:1 в додатковий час в півфіналі Євро-2020 подарував глядачці свою ігрову футболку.

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Після фінального свистка Маунт, якого замінили на 95-й хвилині, подякував уболівальникам на трибунах "Уемблі" і попрямував не в роздягальню, а до маленької дівчинки. Юна вболівальниця, яка перебувала в фанатському секторі, отримала ігрову футболку з рук півзахисника.

Щастю дівчинки не було меж. На радощах вона ридала ридма в обіймах свого батька, а оточуючі плескали, вражені вчинком футболіста.

Нагадаємо, що ключове в матчі пенальті, призначене у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. У Стерлінга нирок як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

/ Фото: Reuters

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафного, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Англії зустрінеться зі збірною Італії. Зустріч пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні в неділю, 11 липня. Початок поєдинку – о 22:00.