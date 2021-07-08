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Дівчинка плакала на трибунах "Уемблі" після вчинку футболіста збірної Англії

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 19:29
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Півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт після перемоги у півфіналі Євро-2020 над Данією довів до сліз юну вболівальницю, прорвавшись до неї на трибуну в Лондоні
Мейсон Маунт довів до сліз фанатку
Мейсон Маунт довів до сліз фанатку / Фото: Reuters

Півзахисник Челсі і збірної Англії Мейсон Маунт в Лондоні довів до сліз юну фанатку британської команди. Після скандальної перемоги над збірною Данії 2:1 в додатковий час в півфіналі Євро-2020 подарував глядачці свою ігрову футболку.

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Після фінального свистка Маунт, якого замінили на 95-й хвилині, подякував уболівальникам на трибунах "Уемблі" і попрямував не в роздягальню, а до маленької дівчинки. Юна вболівальниця, яка перебувала в фанатському секторі, отримала ігрову футболку з рук півзахисника.

Щастю дівчинки не було меж. На радощах вона ридала ридма в обіймах свого батька, а оточуючі плескали, вражені вчинком футболіста.

Нагадаємо, що ключове в матчі пенальті, призначене у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. У Стерлінга нирок як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

/ Фото: Reuters

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафного, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Англії зустрінеться зі збірною Італії. Зустріч пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні в неділю, 11 липня. Початок поєдинку – о 22:00.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
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