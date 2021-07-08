Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті: заява легенди

Легенда англійського футболу Гарі Лінекер вважає перемогу команди Саутгейта над Данією у півфіналі чемпіонату Євро-2020 закономірною і справедливою

Гарі Лінекер заступився за Англію / Фото: Reuters

Легенда англійського футболу Гарі Лінекер, який славиться яскравими висловлюваннями, також відреагував на скандальний епізод у півфіналі Євро-2020 між англійцями і датчанами на "Уемблі". Збірна Англії виграла 2:1 в овертайте після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

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У своєму Twitter Лінекер виклав відеоповтор епізоду c падінням Рахіма Стерлінга у штрафний Данії і підписав його: "Не розумію, про що йде мова. Можна було ставити два пенальті".

Один із користувачів мережі також написав: "У Англії було 22 удари, у Данії – 6. Ніхто нікого не грабував. Можливо, неявний пенальті. Але команда, яка явно заслуговує на перемогу, виграла".

На що Лінекер відповів: "Абсолютно. Англії заборгували трохи удачі за довгі роки жахливих рішень".

У соціальних мережах пенальті в ворота Данії після падіння Стерлінга викликало бурхливі суперечки. У Стерлінга нирок як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафної, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Англії зустрінеться зі збірною Італії. Зустріч пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні в неділю, 11 липня. Початок поєдинку – о 22:00.