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Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті: заява легенди

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 20:27
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Легенда англійського футболу Гарі Лінекер вважає перемогу команди Саутгейта над Данією у півфіналі чемпіонату Євро-2020 закономірною і справедливою
Гарі Лінекер заступився за Англію
Гарі Лінекер заступився за Англію / Фото: Reuters

Легенда англійського футболу Гарі Лінекер, який славиться яскравими висловлюваннями, також відреагував на скандальний епізод у півфіналі Євро-2020 між англійцями і датчанами на "Уемблі". Збірна Англії виграла 2:1 в овертайте після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

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У своєму Twitter Лінекер виклав відеоповтор епізоду c падінням Рахіма Стерлінга у штрафний Данії і підписав його: "Не розумію, про що йде мова. Можна було ставити два пенальті".

Один із користувачів мережі також написав: "У Англії було 22 удари, у Данії – 6. Ніхто нікого не грабував. Можливо, неявний пенальті. Але команда, яка явно заслуговує на перемогу, виграла".

На що Лінекер відповів: "Абсолютно. Англії заборгували трохи удачі за довгі роки жахливих рішень".

У соціальних мережах пенальті в ворота Данії після падіння Стерлінга викликало бурхливі суперечки. У Стерлінга нирок як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні"
Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафної, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Англії зустрінеться зі збірною Італії. Зустріч пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні в неділю, 11 липня. Початок поєдинку – о 22:00.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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