Англія – Данія: відео голів та огляд скандального півфіналу Євро-2020

Данія продовжує дивувати на чемпіонаті Європи-2020 і першою відкрила рахунок в поєдинку півфіналу проти збірної Англії на Уемблі в Лондоні 7 липня, але до фіналу пройшли британці

Гаррі Кейн забиває переможний гол у ворота Каспера Шмайхеля / Фото: Reuters

Збірна Данії на Євро-2020 наробила багато шуму, починаючи від клінічної смерті на полі Еріксена і виходу з групи після двох поразок на старті. Сьогодні на шляху датчан у фінал став фаворит чемпіонату – Англія, яку гнали рідні трибуни "Уемблі". Мешканці півночі першими пробили британців, але програли через сумнівний пенальті в екстра-таймі – 1:2

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Англія на правах господині поля і фаворита з перших хвилин кинулася в атаку, але ледь не нарвалася на небезпечну відповідь Данії. Адже британці до сьогоднішнього дня ще жодного разу не пропускали на Євро-2020. На 25-й хвилині моментище не реалізував Дамсгор, який з лінії штрафного закручував в дальню дев'ятку. Але був трохи не точний.

Джордан Пікфорд пропустив від Данії вперше на Євро-2020 / Фото: Reuters

А ось на 30-й хвилині данці таки пробили Англію першими на турнірі. 21-річний Міккель Дамсгор відкрив рахунок шикарним ударом зі стандарту. Це перший прямий гол зі штрафного на цьому чемпіонаті. І Пікфорд не допоміг.

На 39-й хвилині вже навіть Каспер Шмейхель не зупинив Рахіма Стерлінга, якому асистував Гаррі Кейн – 1:1. Але після повтору стало зрозуміло, що ногу встиг підставити Симон К'єр, на якого і записали автогол. Вже 11-й на Євро-2020.

Як не старалися команди в другому таймі, забитих голів глядачі не побачили і поєдинок перетік в два екстра-тайми.

У додатковий час Англія давила, в Данія грамотно оборонялася і огризалася, поки на 104-й хвилині суддя не поставив сумнівний пенальті. Стерлінг падав у штрафному і явно домалював. Але навіть після VAR суддя не змінив свого рішення! Шмейхель парирував удар Кейна, але форвард встиг на добивання – 2:1.

Збірна Англії раніше ніколи не вигравала чемпіонат Європи! І навіть не доходила до фіналу, зупиняючись на стадії 1/2-ї. А ось Данія сенсаційно стала чемпіоном Європи у 1992 році. Цікаво, що тоді в її воротах стояв Петер Шмейхель, а зараз – його син Каспер.