Суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер отримав фінал Євро-2020

Фінальний матч чемпіонату Європи-2020 11 липня в Лондоні обслужить бригада суддів на чолі з Бьорном Куйперсом з Нідерландів. Раніше у нього був конфлікт з Марко Верратті

Бьорну Куйперсу довірили фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Стала відома бригада арбітрів на фінальний матч Євро-2020 між збірними Італії та Англії. Зустріч відбудеться у неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка плакала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

Фінал Євро-2020 обслужить бригада суддів на чолі з Бьорном Куйперсом з Нідерландів. Допомагати йому будуть земляки – Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Резервний рефері – Карлос дель Серро Гранде (Іспанія). Відеопомощнік рефері – Бастіан Данкерт (Німеччина).

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В Україні Куйперса запам'ятали після Євро-2012 і зливового матчу "синьо-жовтих" проти Франції на "Донбас Арені". Тоді після перерви, пов'язаної з найсильнішим дощем, українці поступилися 0:2. А навесні арбітр потрапив у скандал з італійським півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

/ Фото: Reuters

Після перемоги Манчестер Сіті над ПСЖ в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів в Англії 2:1 Верратті заявив, що суддя обматюкав футболіста.

"Суддя мене обматюкав. Він двічі сказав мені:" Та пішов ти" (F**k you). Якби я дозволив собі щось подібне, то отримав би дискваліфікацію матчів на десять. Так, визнаю, я багато розмовляю з арбітрами, але я ніколи їх не посилаю", – заявив італієць RMC Sport

Цікаво буде подивитися, як пройде нова зустріч Верратті і Куйперса. Нагадаємо, що італійці на шляху до фіналу обіграли збірну Іспанії завдяки пенальті (1:1). А другий фіналіст Англія в скандальному поєдинку пройшла Данію в додатковий час – 2:1.