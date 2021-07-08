11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря 2
Пролетер 1
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер отримав фінал Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 22:15
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Фінальний матч чемпіонату Європи-2020 11 липня в Лондоні обслужить бригада суддів на чолі з Бьорном Куйперсом з Нідерландів. Раніше у нього був конфлікт з Марко Верратті
Бьорну Куйперсу довірили фінал Євро-2020
Бьорну Куйперсу довірили фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Стала відома бригада арбітрів на фінальний матч Євро-2020 між збірними Італії та Англії. Зустріч відбудеться у неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка плакала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

Фінал Євро-2020 обслужить бригада суддів на чолі з Бьорном Куйперсом з Нідерландів. Допомагати йому будуть земляки – Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Резервний рефері – Карлос дель Серро Гранде (Іспанія). Відеопомощнік рефері – Бастіан Данкерт (Німеччина).

Читайте також: Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті: заява легенди

В Україні Куйперса запам'ятали після Євро-2012 і зливового матчу "синьо-жовтих" проти Франції на "Донбас Арені". Тоді після перерви, пов'язаної з найсильнішим дощем, українці поступилися 0:2. А навесні арбітр потрапив у скандал з італійським півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

/ Фото: Reuters

Після перемоги Манчестер Сіті над ПСЖ в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів в Англії 2:1 Верратті заявив, що суддя обматюкав футболіста.

"Суддя мене обматюкав. Він двічі сказав мені:" Та пішов ти" (F**k you). Якби я дозволив собі щось подібне, то отримав би дискваліфікацію матчів на десять. Так, визнаю, я багато розмовляю з арбітрами, але я ніколи їх не посилаю", – заявив італієць RMC Sport

Цікаво буде подивитися, як пройде нова зустріч Верратті і Куйперса. Нагадаємо, що італійці на шляху до фіналу обіграли збірну Іспанії завдяки пенальті (1:1). А другий фіналіст Англія в скандальному поєдинку пройшла Данію в додатковий час – 2:1.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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