11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
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Італія закрилася від світу через коронавірус! На базі збірної бували хворі журналісти

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 16:05
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Перед фіналом чемпіонату Європи-2020 11 липня збірна Італія відмовилася від усіх зовнішніх контактів через загрозу зараження COVID-19, базу команди продезінфікували
/ Фото: Reuters

Напередодні фіналу Євро-2020 проти збірної Англії Італія закривається від усіх зовнішніх контактів через загрозу коронавірусу. Битва за трофей відбудеться в неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми писали, що англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020.

Як повідомляє The Sun, посилаючись на свої джерела, до таких заходів довелося вдатися після того, як у трьох представників італійських ЗМІ, які бували на базі "Скуадри Адзурри" в Коверчано, виявили коронавірус. Це працівники державної телекомпанії RAI – один журналіст і два технічних фахівця.

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Два з них здали позитивний тест в Лондоні після півфіналу чемпіонат з Іспанією (1:1), в якому італійці перемогли в серії пенальті. Зараження третьої людини підтвердилося після повернення в тренувальний табір "Скуадри Адзурри" в Коверчано.

База була у ту ж мить закрита і продезінфікована. Всі тренування за участю представників ЗМІ скасовані, а збірна Італії здала додаткові тести. Поки всі здорові. Також джерело повідомило, що тренер італійців Роберто Манчіні і вся команда отримали щеплення.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
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