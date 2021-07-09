Італія закрилася від світу через коронавірус! На базі збірної бували хворі журналісти

Перед фіналом чемпіонату Європи-2020 11 липня збірна Італія відмовилася від усіх зовнішніх контактів через загрозу зараження COVID-19, базу команди продезінфікували

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Напередодні фіналу Євро-2020 проти збірної Англії Італія закривається від усіх зовнішніх контактів через загрозу коронавірусу. Битва за трофей відбудеться в неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми писали, що англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020.

Як повідомляє The Sun, посилаючись на свої джерела, до таких заходів довелося вдатися після того, як у трьох представників італійських ЗМІ, які бували на базі "Скуадри Адзурри" в Коверчано, виявили коронавірус. Це працівники державної телекомпанії RAI – один журналіст і два технічних фахівця.

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Два з них здали позитивний тест в Лондоні після півфіналу чемпіонат з Іспанією (1:1), в якому італійці перемогли в серії пенальті. Зараження третьої людини підтвердилося після повернення в тренувальний табір "Скуадри Адзурри" в Коверчано.

База була у ту ж мить закрита і продезінфікована. Всі тренування за участю представників ЗМІ скасовані, а збірна Італії здала додаткові тести. Поки всі здорові. Також джерело повідомило, що тренер італійців Роберто Манчіні і вся команда отримали щеплення.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.