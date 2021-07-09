Англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020, а фінал тільки в неділю

Жителі Англії вимагають від уряду вихідний 12 липня, якщо команда Саутгейта переможе у фіналі чемпіонату Європи збірну Італії на Уемблі 11 липня

Англійські вболівальники в Лондоні / Фото: Reuters

Фінал чемпіонату Європи-2020 ще не відбувся, а англійці вже просять вихідний 12 липня в разі перемоги їхньої збірної на Євро. Битва за трофей між командами Італії та Англії відбудеться в неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка ридала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

На сайті парламенту Великої Британії запустили петицію з проханням оголосити в країні вихідний в разі перемоги збірної Англії на Євро-2020. На цей момент підпис під нею поставили вже більше 315 тисяч людей. Якщо петиція збирає 100 тисяч підписів, парламент буде зобов'язаний розглянути ініціативу громадян.

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна Англії розгромила Україну 4:0 завдяки трьом голам головою. А у півфіналі британці зі скандалом переграли Данію 2:1 у додатковий час після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.

Раніше Лінекер заявив, що Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті.