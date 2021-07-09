11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Англійці просять вихідний за перемогу на Євро-2020, а фінал тільки в неділю

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 12:13
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Жителі Англії вимагають від уряду вихідний 12 липня, якщо команда Саутгейта переможе у фіналі чемпіонату Європи збірну Італії на Уемблі 11 липня
Англійські вболівальники в Лондоні
Англійські вболівальники в Лондоні / Фото: Reuters

Фінал чемпіонату Європи-2020 ще не відбувся, а англійці вже просять вихідний 12 липня в разі перемоги їхньої збірної на Євро. Битва за трофей між командами Італії та Англії відбудеться в неділю, 11 липня, на "Уемблі" в Лондоні. Раніше ми повідомляли, що дівчинка ридала на трибунах після вчинку англійського футболіста.

На сайті парламенту Великої Британії запустили петицію з проханням оголосити в країні вихідний в разі перемоги збірної Англії на Євро-2020. На цей момент підпис під нею поставили вже більше 315 тисяч людей. Якщо петиція збирає 100 тисяч підписів, парламент буде зобов'язаний розглянути ініціативу громадян.

Збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна Англії розгромила Україну 4:0 завдяки трьом голам головою. А у півфіналі британці зі скандалом переграли Данію 2:1 у додатковий час після спірного пенальті на Стерлінгу. Шмейхель відбив удар Кейна з точки, але Гаррі встиг на добивання.

Ми також повідомляли, що суддя обматюкав італійського футболіста, а тепер Куйперс отримав фінал Євро-2020.

Раніше Лінекер заявив, що Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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