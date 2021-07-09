11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
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Евро-2020

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Для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 16:39
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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил итальянских фанатов, чтобы они даже не пытались попасть на финальный матч Евро-2020 в Великобритании
Болельщики сборной Италии на Евро-2020
Болельщики сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, чего стоит ожидать итальянцам, которые попытаются попасть на территорию страны на финал Евро-2020, который пройдет 11 июля в Лондоне. На "Уэмбли" встретятся сборные Италии и Англии. Ранее Италия закрылась на базе из-за коронавируса.

Читайте также: Шевченко о финале Евро-2020: на Англию еще не давили по-настоящему, а Уэмбли – это котел

"Что бы я сказал итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: "Не делайте этого". Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их. Мы уже отменили большое количество рейсов по этой причине", — цитирует Шаппса Reuters со ссылкой на Times Radio

Сборная Италии в радости
Сборная Италии в радости / Фото: Reuters

Мало того, что Англия проводит матч на своем поле, так еще Италию пытаются лишить хоть какой-то поддержки. А британцы уже в предвкушении праздника – англичане просят выходной за победу на Евро-2020.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.

Смотрите, как Италия готовится к финалу на своей базе

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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