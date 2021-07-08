11 июля 22:00
Италия --
Англия --
8 июля 17:30
Заря 2
Пролетер 1
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Судья обматерил итальянского футболиста, а теперь получил финал Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 22:15
Копировать ссылку
Финальный матч чемпионата Европы-2020 11 июля в Лондоне обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ранее у него был конфликт с Марко Верратти
Бьорну Куйперсу доверили финал Евро-2020
Бьорну Куйперсу доверили финал Евро-2020 / Фото: Reuters

Стала известна бригада арбитров на финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

Финал Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Помогать ему будут земляки – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

Читайте также: Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти: заявление легенды

В Украине Куйперса запомнили после Евро-2012 и ливневого матча "сине-желтых" против Франции на "Донбасс Арене". Тогда после перерыва, связанного с сильнейшим дождем, украинцы уступили 0:2. А весной арбитр попал в скандал с итальянским полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Марко Верратти, Маурисио Почеттино и судья Бьорн Куйперс
Марко Верратти, Маурисио Почеттино и судья Бьорн Куйперс / Фото: Reuters

После победы Манчестер Сити над ПСЖ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в Англии 2:1 Верратти заявил, что судья обматерил футболиста.

"Судья меня обматерил. Он дважды сказал мне: "Да пошел ты" (F**k you). Если бы я позволил себе нечто подобное, то получил бы дисквалификацию матчей на десять. Да, признаю, я много разговариваю с арбитрами, но я никогда их не посылаю", – заявил итальянец RMC Sport

Интересно будет посмотреть, как пройдет новая встреча Верратти и Куйперса. Напомним, что итальянцы на пути в финал обыграли сборную Испании по пенальти (1:1). А второй финалист Англия в скандальном поединке прошла Данию в дополнительное время – 2:1.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять