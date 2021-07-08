Судья обматерил итальянского футболиста, а теперь получил финал Евро-2020

Финальный матч чемпионата Европы-2020 11 июля в Лондоне обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ранее у него был конфликт с Марко Верратти

Бьорну Куйперсу доверили финал Евро-2020 / Фото: Reuters

Стала известна бригада арбитров на финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

Финал Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Помогать ему будут земляки – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

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В Украине Куйперса запомнили после Евро-2012 и ливневого матча "сине-желтых" против Франции на "Донбасс Арене". Тогда после перерыва, связанного с сильнейшим дождем, украинцы уступили 0:2. А весной арбитр попал в скандал с итальянским полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Марко Верратти, Маурисио Почеттино и судья Бьорн Куйперс / Фото: Reuters

После победы Манчестер Сити над ПСЖ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в Англии 2:1 Верратти заявил, что судья обматерил футболиста.

"Судья меня обматерил. Он дважды сказал мне: "Да пошел ты" (F**k you). Если бы я позволил себе нечто подобное, то получил бы дисквалификацию матчей на десять. Да, признаю, я много разговариваю с арбитрами, но я никогда их не посылаю", – заявил итальянец RMC Sport

Интересно будет посмотреть, как пройдет новая встреча Верратти и Куйперса. Напомним, что итальянцы на пути в финал обыграли сборную Испании по пенальти (1:1). А второй финалист Англия в скандальном поединке прошла Данию в дополнительное время – 2:1.