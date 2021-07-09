Италия закрылась от мира из-за коронавируса! На базе сборной бывали больные журналисты

Перед финалом чемпионата Европы-2020 11 июля сборная Италия отказалась от всех внешних контактов из-за угрозы заражения COVID-19, базу команды продезинфицировали

Сборная Италии, Роберто Манчини / Фото: Reuters

Накануне финала Евро-2020 против сборной Англии Италия закрывается от всех внешних контактов из-за угрозы коронавируса. Битва за трофей состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы писали, что англичане просят выходной за победу на Евро-2020.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на свои источники, к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как у троих представителей итальянских СМИ, которые бывали на базе "Скуадры Адзурры" в Коверчано, обнаружили коронавирус. Это работники государственной телекомпании RAI – один журналист и два технических специалиста.

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Два из них сдали положительный тест в Лондоне после полуфинала чемпионат с Испанией (1:1), в котором итальянцы победили в серии пенальти. Заражение третьего человека подтвердилось по возвращении в тренировочный лагерь "Скуадры Адзурры" в Коверчано.

База была тут же закрыта и продезинфицирована. Все тренировки с участием представителей СМИ отменены, а сборная Италии сдала дополнительные тесты. Пока все здоровы. Также источник сообщил, что тренер итальянцев Роберто Манчини и вся команда получили прививки.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.