11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
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Италия закрылась от мира из-за коронавируса! На базе сборной бывали больные журналисты

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 16:05
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Перед финалом чемпионата Европы-2020 11 июля сборная Италия отказалась от всех внешних контактов из-за угрозы заражения COVID-19, базу команды продезинфицировали
Сборная Италии, Роберто Манчини
Сборная Италии, Роберто Манчини / Фото: Reuters

Накануне финала Евро-2020 против сборной Англии Италия закрывается от всех внешних контактов из-за угрозы коронавируса. Битва за трофей состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы писали, что англичане просят выходной за победу на Евро-2020.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на свои источники, к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как у троих представителей итальянских СМИ, которые бывали на базе "Скуадры Адзурры" в Коверчано, обнаружили коронавирус. Это работники государственной телекомпании RAI – один журналист и два технических специалиста.

Читайте также: Шевченко о финале Евро-2020: на Англию еще не давили по-настоящему, а Уэмбли – это котел

Два из них сдали положительный тест в Лондоне после полуфинала чемпионат с Испанией (1:1), в котором итальянцы победили в серии пенальти. Заражение третьего человека подтвердилось по возвращении в тренировочный лагерь "Скуадры Адзурры" в Коверчано.

База была тут же закрыта и продезинфицирована. Все тренировки с участием представителей СМИ отменены, а сборная Италии сдала дополнительные тесты. Пока все здоровы. Также источник сообщил, что тренер итальянцев Роберто Манчини и вся команда получили прививки.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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