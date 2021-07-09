Англичане просят выходной за победу на Евро-2020, а финал только в воскресенье

Жители Англии требуют от правительства выходной 12 июля, если команда Саутгейта победит в финале чемпионата Европы сборную Италии на Уэмбли 11 июля

Английские болельщики в Лондоне / Фото: Reuters

Финал чемпионата Европы-2020 еще не состоялся, а англичане уже просят выходной 12 июля в случае победы их сборной на Евро. Битва за трофей между командами Италии и Англии состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020. На данный момент подпись под ней поставили уже более 315 тысяч человек. Если петиция собирает 100 тысяч подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Напомним, что в четвертьфинале сборная Англии разгромила Украину 4:0 благодаря трем голам головой. А в полуфинале британцы со скандалом переиграли Данию 2:1 в дополнительное время после спорного пенальти на Стерлинге. Шмейхель отбил удар Кейна с точки, но Гарри успел на добивание.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.

Ранее Линекер заявил, что Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти.