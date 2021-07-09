11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Англичане просят выходной за победу на Евро-2020, а финал только в воскресенье

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 12:13
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Жители Англии требуют от правительства выходной 12 июля, если команда Саутгейта победит в финале чемпионата Европы сборную Италии на Уэмбли 11 июля
Английские болельщики в Лондоне
Английские болельщики в Лондоне / Фото: Reuters

Финал чемпионата Европы-2020 еще не состоялся, а англичане уже просят выходной 12 июля в случае победы их сборной на Евро. Битва за трофей между командами Италии и Англии состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" в Лондоне. Ранее мы сообщали, что девочка рыдала на трибунах после поступка английского футболиста.

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020. На данный момент подпись под ней поставили уже более 315 тысяч человек. Если петиция собирает 100 тысяч подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.

Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Напомним, что в четвертьфинале сборная Англии разгромила Украину 4:0 благодаря трем голам головой. А в полуфинале британцы со скандалом переиграли Данию 2:1 в дополнительное время после спорного пенальти на Стерлинге. Шмейхель отбил удар Кейна с точки, но Гарри успел на добивание.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.

Ранее Линекер заявил, что Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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