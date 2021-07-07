Англия – Дания: видео голов и обзор полуфинала Евро-2020

Дания продолжает удивлять на чемпионате Европы-2020 и первой открыла счет в поединке полуфинала против сборной Англии на Уэмбли в Лондоне 7 июля

Джордан Пикфорд пропустил от Дании впервые на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Дании на Евро-2020 уже наделала много шума, начиная от клинической смерти на поле Кристиана Эриксен и выходом из группы после двух поражений на старте. Сегодня на пути датчан в финал встал фаворит чемпионата – Англия, которую гнали вперед родные трибуны "Уэмбли". Онлайн-трансляция Англия – Дания идет на нашем сайте.

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Англия на правах хозяйки поля и фаворита с первых минут бросилась в атаку, но едва не нарвалась на опасный ответ Дании. А ведь британцы до сегодняшнего дня еще ни разу не пропускали на Евро-2020. На 25-й минуте моментище не реализовал Дамсгор, который с линии штрафной закручивал в дальнюю девятку. Но был немного не точен.

А вот на 30-й минуте датчане таки пробили Англию первыми на турнире. 21-летний Миккель Дамсгор открыл счет шикарным ударом со стандарта. Это первый прямой гол со штрафного на этом чемпионате. И Пикфорд не помог.

На 39-й минуте уже даже Каспер Шмейхель не остановил Рахима Стерлинга, которому ассистировал Гарри Кейн – 1:1. Но после повтора стало понятно, что ногу успел подставить Симон Кьер, на которого и записали автогол. Уже 11-й на Евро-2020.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы! И даже не доходила до финала, останавливаясь на стадии 1/2-й. А вот Дания сенсационно стала чемпионом Европы в 1992 году. Любопытно, что тогда в ее воротах стоял Петер Шмейхель, а сейчас – его сын Каспер.