7 июля 88’
Англия 1
Дания 1
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Англия – Дания: видео голов и обзор полуфинала Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 22:42
Копировать ссылку
Дания продолжает удивлять на чемпионате Европы-2020 и первой открыла счет в поединке полуфинала против сборной Англии на Уэмбли в Лондоне 7 июля
Джордан Пикфорд пропустил от Дании впервые на Евро-2020
Джордан Пикфорд пропустил от Дании впервые на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Дании на Евро-2020 уже наделала много шума, начиная от клинической смерти на поле Кристиана Эриксен и выходом из группы после двух поражений на старте. Сегодня на пути датчан в финал встал фаворит чемпионата – Англия, которую гнали вперед родные трибуны "Уэмбли". Онлайн-трансляция Англия – Дания идет на нашем сайте.

Читайте также: В Дании были люди, никогда не смотревшие футбол: легенда МЮ про сумасшествие перед Англией

Англия на правах хозяйки поля и фаворита с первых минут бросилась в атаку, но едва не нарвалась на опасный ответ Дании. А ведь британцы до сегодняшнего дня еще ни разу не пропускали на Евро-2020. На 25-й минуте моментище не реализовал Дамсгор, который с линии штрафной закручивал в дальнюю девятку. Но был немного не точен.

А вот на 30-й минуте датчане таки пробили Англию первыми на турнире. 21-летний Миккель Дамсгор открыл счет шикарным ударом со стандарта. Это первый прямой гол со штрафного на этом чемпионате. И Пикфорд не помог.

На 39-й минуте уже даже Каспер Шмейхель не остановил Рахима Стерлинга, которому ассистировал Гарри Кейн – 1:1. Но после повтора стало понятно, что ногу успел подставить Симон Кьер, на которого и записали автогол. Уже 11-й на Евро-2020.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы! И даже не доходила до финала, останавливаясь на стадии 1/2-й. А вот Дания сенсационно стала чемпионом Европы в 1992 году. Любопытно, что тогда в ее воротах стоял Петер Шмейхель, а сейчас – его сын Каспер.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
1:1 (88’)
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять