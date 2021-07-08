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Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти: заявление легенды

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 20:27
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Легенда английского футбола Гари Линекер считает победу команды Саутгейта над Данией в полуфинале чемпионата Евро-2020 закономерной и справедливой
Гари Линекер заступился за Англию
Гари Линекер заступился за Англию / Фото: Reuters

Легенда английского футбола Гари Линекер, который славится яркими высказываниями, также отреагировал на скандальный эпизод в полуфинале Евро-2020 между англичанами и датчанами на "Уэмбли". Сборная Англии выиграла 2:1 в овертайме после спорного пенальти на Стерлинге. Шмейхель отбил удар Кейна с точки, но Гарри успел на добивание.

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В своем Twitter Линекер выложил видеоповтор эпизода c падением Рахима Стерлинга в штрафной Дании и подписал его: "Не понимаю, о чем идет речь. Можно было ставить два пенальти".

Один из пользователей сети также написал: "У Англии было 22 удара, у Дании – 6. Никто никого не грабил. Возможно, неявный пенальти. Но команда, явно заслуживавшая победы, выиграла".

На что Линекер ответил: "Абсолютно. Англии задолжали немного удачи за долгие годы ужасных решений".

В социальных сетях пенальти в ворота Дании после падения Стерлинга вызвало бурные споры. У Стерлинга нырок как у Фелпса, а на VAR была королева Елизавета II – такая реакция соцсетей.

Пенальти на Стерлинге. Коллаж – "Сегодня"
Пенальти на Стерлинге. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, Twitter

При этом сам Стерлинг уверяет, что пенальти было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня".

Напомним, что в финале чемпионата Европы-2020 сборная Англии встретится со сборной Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало поединка – в 22:00.

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3
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Хорватия
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И
Г
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Швеция
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7
2
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3
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Германия
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