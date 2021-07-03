3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Євро-2020

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Чехія – Данія: прогноз коментатора на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
3 липня, 14:48
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Дві приблизно рівні команди грають в Баку і навряд чи вкладуться в основний час. Переможець цієї дуелі виходить в півфіналі на пару Україна – Англія
/ Фото: Reuters

Перший матч суботи сьогодні пройде в Азербайджані. Ми вже ведемо онлайн Чехія – Данія. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Із одного боку, це – сенсаційна пара чвертьфіналістів. З іншого – обидві команди добралися сюди заслужено і отримали чимало компліментів за злагоджену змістовну гру, настрій і волю до перемоги. Обидві вийшли до плей-оф з третіх місць своїх груп.

Чехи несподівано вибили Нідерланди, відчутно перегравши суперника (2: 0), діючи без важливих футболістів – Боржила й Даріди. Перший відбув дискваліфікацію, участь другого все ще під питанням через пошкодження. Для чехів це десята Євро в історії, до стадії чвертьфіналу дісталися в вшосте, зупинялися тут тільки одного разу.

Нагадаємо, де і коли дивитися матч Чехія – Данія.

Збірна Данії в 1/8-й знищила Уельс (4:0), граючи без Еріксена і Поульсена. Джокерами стали Дольберг і Дамсгор. На попередніх восьми чемпіонатах Європи данці в половині випадків доходили до чвертьфіналу і тричі йшли далі. Правда, останній раз з ними це траплялося на тріумфальному Євро-1992.

Між собою ці команди грали 11 разів, за чехами три перемоги, за данцями – дві; ще було шість нічиїх. Збірна Чехії востаннє перемагала цього суперника на Євро-2004, до речі, саме в чвертьфіналі. З тих пір в семи матчах не могла повторити цей результат.

Це буде зустріч двох рівних команд, тому складно передбачити її результат. Думаю, в основний час буде ТМ 2,5 – нічия 0:0, 1:1 або мінімальна перемога однієї з команд. Більше схиляюся до виходу до півфіналу збірної Данії.

Тим часом Україна і Англія вибрали форму на чвертьфінал ЧЄ в Римі.

Букмекери FAVBET невелику перевагу надають скандинавам. Коефіцієнт на їхню перемогу в основний час – 2.16, на чехів – 3.85, на нічию – 3.25.

Напередодні лідер збірної Бельгії грав проти Італії з розривом зв'язок.

Згадаймо, як Данія розібралася з Уельсом в 1/8 фіналу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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