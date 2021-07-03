3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Евро-2020

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Чехия и Дания много не забьют: прогноз комментатора на матч 1/4 финала чемпионата Европы

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
3 июля, 14:48
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Две примерно равные команды играют в Баку и вряд ли уложатся в основное время. Победитель этой дуэли выходит в полуфинале на пару Украина – Англия
Сборная Дании
Сборная Дании / Фото: Reuters

Первый матч субботы сегодня пройдет в Азербайджане. Мы уже ведем онлайн Чехия – Дания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

С одной стороны, это – сенсационная пара четвертьфиналистов. С другой – обе команды добрались сюда заслуженно и получили немало комплиментов за слаженную содержательную игру, настрой и волю к победе. Обе вышли в плей-офф с третьих мест своих групп.

Чехи неожиданно выбили Нидерланды, ощутимо переиграв соперника (2:0), действуя без важных футболистов – Боржила и Дариды. Первый отбыл дисквалификацию, участие второго все еще под вопросом из-за повреждения. Для чехов это десятое Евро в истории, до стадии четвертьфинала добрались в шестой раз, останавливались здесь только единожды.

Напомним, где и когда смотреть матч Чехия – Дания.

Сборная Дании в 1/8-й уничтожила Уэльс (4:0), играя без Эриксена и Поульсена. Джокерами стали Дольберг и Дамсгор. На предыдущих восьми чемпионатах Европы датчане в половине случаев доходили до четвертьфинала и трижды шли дальше. Правда, последний раз с ними это случалось на триумфальном Евро-1992.

Между собой эти команды играли 11 раз, за чехами три победы, за датчанами – две; еще было шесть ничьих. Сборная Чехии последний раз обыгрывала этого соперника на Евро-2004, кстати, именно в четвертьфинале. С тех пор в семи матчах не могла повторить этот результат.

Это будет встреча двух равных команд, поэтому сложно предугадать ее исход. Думаю, в основное время будет ТМ 2,5 – ничья 0:0, 1:1 или минимальная победа одной из команд. Больше склоняюсь к выходу в полуфинал сборной Дании.

Тем временем Украина и Англия выбрали форму на четвертьфинал ЧЕ в Риме.

Букмекеры FAVBET небольшое преимущество отдают скандинавам. Коэффициент на их победу в основное время – 2.16, на чехов – 3.85, на ничью – 3.25.

Накануне лидер сборной Бельгии играл против Италии с разрывом связок.

Вспомним, как Дания разобралась с Уэльсом в 1/8 финала:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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