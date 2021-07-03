Лидер сборной Бельгии играл против Италии с разрывом связок

Кевин Де Брюйне пожертвовал собственным здоровьем ради поединка против Италии на Евро-2020. Игрок отыграл весь матч с разрывом связок, но это не помогло одержать победу

Кевин Де Брюйне сыграл против Италии с травмой / Фото: Reuters

Звезда сборной Бельгии Кевин Де Брюйне отыграл весь матч против Италии в четвертьфинале Евро-2020 с разрывом связок голеностопного сустава. Видео голов и обзор матча Бельгия – Испания есть на нашем сайте.

"Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому что голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог", – цитирует Де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Де Брюйне принял участие во четырех матчах Евро-2020 и только два из них отыграл не полностью. На его счету один гол и две результативные передачи.

Ранее мы писали, что Италия не проигрывает 32 матча подряд – до абсолютного рекорда еще четыре встречи. Итальянцы продлили серию без поражений и повторили достижение Франции на победном для них чемпионате Европы. Также команде Манчини нужно не проиграть в четырех матчах, чтобы обойти Испанию.