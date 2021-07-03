Лідер збірної Бельгії грав проти Італії з розривом зв'язок

Кевін Де Брюйне пожертвував власним здоров'ям заради поєдинку проти Італії на Євро-2020. Гравець відіграв весь матч з розривом зв'язок, але це не допомогло здобути перемогу

Кевін Де Брюйне відіграв проти Італії з травмою / Фото: Reuters

Зірка збірної Бельгії Кевін Де Брюйне відіграв весь матч проти Італії в чвертьфіналі Євро-2020 з розривом зв'язок гомілковостопного суглоба. Відео голів та огляд матчу Бельгія – Іспанія є на нашому сайті.

"Особисто для мене це були чотири-п'ять напружених тижнів. Найбільше хочу подякувати нашому медперсоналц: це диво, що я сьогодні зіграв, тому що гомілковостопний суглоб точно був пошкоджений. Розрив зв'язок. Але я відчував відповідальність за країну. Погано, що більшого зробити просто не міг", – цитує Де Брюйне офіційний сайт УЄФА.

Де Брюйне взяв участь у чотирьох матчах Євро-2020 і тільки два з них відіграв в повному обсязі. На його рахунку один гол і дві результативні передачі.

Раніше ми писали, що Італія не програє 32 матчі поспіль – до абсолютного рекорду ще чотири зустрічі. Італійці продовжили серію без поразок і повторили досягнення Франції на переможному для них чемпіонаті Європи. Також команді Манчіні потрібно не програти в чотирьох матчах, щоб обійти Іспанію.