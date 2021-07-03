3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Италия не проигрывает 32 матча подряд – до абсолютного рекорда еще четыре встречи

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июля, 10:09
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Итальянцы продлили серию без поражений и повторили достижение Франции на победном для них чемпионате Европы. Также команде Манчини нужно не проиграть в четырех матчах, чтобы обойти Испанию
Сборная Италии не проигрывает 32 матча подряд
Сборная Италии не проигрывает 32 матча подряд / Фото: Reuters

Сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1 в четвертьфинале Евро-2020 и продлила свою серию без поражений во всех турнирах до 32 матчей. Команда Роберто Манчини в последний раз проигрывала еще в 2018 году.

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Итальянцам нужно не проиграть еще в трех матчах, чтобы повторить рекорд Испании. "Фурия Роха" в 1993 – 1996 годах выдала серию из 35 матчей без побед, а затем повторила свое достижение в 2007 – 2009 годах.

Также Италия одержала пять побед подряд в рамках одного чемпионата Европы. Ранее такое удавалось лишь Франции в 1984 году и тогда они стали чемпионами Европы.

Отметим, что в полуфинале Евро-2020 Италия встретится с Испанией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Вторник, 6 июля
22:00
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