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Евро-2020

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Украина и Англия выбрали форму на четвертьфинал ЧЕ в Риме

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 14:07
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Наши футболисты сыграют на "Стадио Олимпико" в желтом комплекте, соперники – в белом. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени в субботу
Форма сборной Украины
Форма сборной Украины / Фото: УАФ

Все меньше времени остается до одного из самых ответственных матчей в истории нашей футбольной сборной. На нашем сайте идет Украина – Англия онлайн-трансляция. Сегодня состоялось совещание представителей команд, на котором они обсудили некоторые насущные вопросы.

В частности, соперники выбрали комплекты спортивной формы, в которой будут играть. Подопечные Андрея Шевченко облачатся в желтые футболки и шорты. Так наши выходили на поле в двух играх группового – против команд Северной Македонии (2:1) и Австрии (0:1). Именные перчатки для фотографий вновь предоставил Андрей Пятов, который выполняет роль дублера Георгия Бущана.

Родоначальники футбола заявили белую форму, пишет сайт УАФ.

Естественно, что форма вратарей может отличаться от футболок их партнеров по команде.

Узнавайте, где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

Напомним, в предыдущем поединке, против шведов, наши играли в синей форме. В ней же они и начинали турнир поединком против Нидерландов в Амстердаме. Для римского стадиона эта встреча станет последней на Евро-2020. Ранее тут трижды на групповом этапе выступала сборная Италии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
19:00
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Вторник, 6 июля
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