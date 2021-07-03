3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна і Англія вибрали форму на чвертьфінал ЧЄ в Римі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 14:07
Копіювати лінк
Наші футболісти зіграють на "Стадіо Олімпіко" в жовтому комплекті, суперники – в білому. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу
/ Фото: УАФ

Все менше часу залишається до одного з найвідповідальніших матчів в історії нашої футбольної збірної. На нашому сайті йде Україна – Англія онлайн-трансляція. Сьогодні відбулася нарада представників команд, на якій вони обговорили деякі нагальні питання.

Зокрема, суперники обрали комплекти спортивної форми, в якій гратимуть. Підопічні Андрія Шевченка облачатся в жовті футболки та шорти. Так наші виходили на поле в двох іграх групового – проти команд Північної Македонії (2:1) та Австрії (0:1). Іменні рукавички для фотографій знову надав Андрій Пятов, який виконує роль дублера Георгія Бущана.

Родоначальники футболу заявили білу форму, пише сайт УАФ.

Природно, що светри воротарів можуть відрізнятися від футболок їх партнерів по команді.

Дізнавайтеся, де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія.

Нагадаємо, в попередньому поєдинку, проти шведів, наші грали в синій формі. У ній же вони і починали турнір поєдинком проти Нідерландів в Амстердамі. Для римського стадіону ця зустріч стане останньою на Євро-2020. Раніше тут тричі на груповому етапі виступала збірна Італії.

Читайте також: Довбик знає, як обіграти Англію і потрапити в МЮ.

До вашої уваги – незвичайна озвучка мультфільму про козаків:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 800 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти