Україна і Англія вибрали форму на чвертьфінал ЧЄ в Римі

Наші футболісти зіграють на "Стадіо Олімпіко" в жовтому комплекті, суперники – в білому. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу

/ Фото: УАФ

Все менше часу залишається до одного з найвідповідальніших матчів в історії нашої футбольної збірної. На нашому сайті йде Україна – Англія онлайн-трансляція. Сьогодні відбулася нарада представників команд, на якій вони обговорили деякі нагальні питання.

Зокрема, суперники обрали комплекти спортивної форми, в якій гратимуть. Підопічні Андрія Шевченка облачатся в жовті футболки та шорти. Так наші виходили на поле в двох іграх групового – проти команд Північної Македонії (2:1) та Австрії (0:1). Іменні рукавички для фотографій знову надав Андрій Пятов, який виконує роль дублера Георгія Бущана.

Родоначальники футболу заявили білу форму, пише сайт УАФ.

Природно, що светри воротарів можуть відрізнятися від футболок їх партнерів по команді.

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Нагадаємо, в попередньому поєдинку, проти шведів, наші грали в синій формі. У ній же вони і починали турнір поєдинком проти Нідерландів в Амстердамі. Для римського стадіону ця зустріч стане останньою на Євро-2020. Раніше тут тричі на груповому етапі виступала збірна Італії.

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