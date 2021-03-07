За п***раса відповіси! Глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну

Глава суддівського корпусу УАФ італієць Лучано Лучі прокоментував епізод зі скасованим голом "Олімпіка" в матчі 17-го туру УПЛ із "Шахтарем" (0:1), а також відреагував на скандальні заяви президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, який щодо італійця вжив слово "п***рас".

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На думку Лучі, арбітр Юрій Іванов на 38-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Шахтаря" справедливо скасував гол "олімпійця" Нкенга.

"Снурніцин заважав Трубіну, тому він перебував в активній позиції. Тому офсайд зафіксовано правильно. Арбітр VAR зробив свою роботу, підказавши головному рефері про цей епізод. Це було коректне рішення арбітра – скасувати гол після VAR", – цитує Лучі Профутбол Digital

"Я не буду коментувати заяви Гельзіна, але контрольно-дисциплінарний комітет прийме дуже жорстке рішення щодо його поведінки. В Європі таку поведінку не приймають і не терплять", – додав Лучі

За інформацією "Профутбол Digital", Гельзін заходив до суддівської кімнати в перерві поєдинку. Це в своєму звіті відзначив делегат матчу.

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Відео спічу Гельзіна. Увага, присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0 у суботньому матчі чемпіонату України на стадіоні "Динамо" спалахнув скандал у прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєї тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, у нецензурній формі розкритикувавши суддівство поєдинку і закликавши до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Юро, що за толерантність? Скажи, що п***рас суддя. Відірвав голову, на**й. Так і кажи, б***ь. Чого ти соромишся, б***ь? Чого ви, б* **ь, всі мовчите? Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти тут розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п***рас італієць у нас перебуває в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх!" – обурився в ефірі Тур Online Владислав Гельзін

Гельзин і Калитвинцев / Фото: Канал Футбол

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Дивіться відео незарахованого голу "Олімпіка"

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