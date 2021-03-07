Русский
$ 27,76
33,41

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

За п***раса відповіси! Глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну

7 березня, 21:27

Олег Люлька Олег Люлька

Лучі вважає правильним скасування голу "Олімпіка", а його президенту порадив приготуватися до серйозних санкцій

Глава суддівського корпусу УАФ італієць Лучано Лучі прокоментував епізод зі скасованим голом "Олімпіка" в матчі 17-го туру УПЛ із "Шахтарем" (0:1), а також відреагував на скандальні заяви президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, який щодо італійця вжив слово "п***рас".

Реклама

На думку Лучі, арбітр Юрій Іванов на 38-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Шахтаря" справедливо скасував гол "олімпійця" Нкенга.

"Снурніцин заважав Трубіну, тому він перебував в активній позиції. Тому офсайд зафіксовано правильно. Арбітр VAR зробив свою роботу, підказавши головному рефері про цей епізод. Це було коректне рішення арбітра – скасувати гол після VAR", – цитує Лучі Профутбол Digital

"Я не буду коментувати заяви Гельзіна, але контрольно-дисциплінарний комітет прийме дуже жорстке рішення щодо його поведінки. В Європі таку поведінку не приймають і не терплять", – додав Лучі

За інформацією "Профутбол Digital", Гельзін заходив до суддівської кімнати в перерві поєдинку. Це в своєму звіті відзначив делегат матчу.

Реклама

Відео спічу Гельзіна. Увага, присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0 у суботньому матчі чемпіонату України на стадіоні "Динамо" спалахнув скандал у прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєї тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, у нецензурній формі розкритикувавши суддівство поєдинку і закликавши до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Юро, що за толерантність? Скажи, що п***рас суддя. Відірвав голову, на**й. Так і кажи, б***ь. Чого ти соромишся, б***ь? Чого ви, б* **ь, всі мовчите? Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти тут розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п***рас італієць у нас перебуває в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх!" – обурився в ефірі Тур Online Владислав Гельзін

Гельзин і Калитвинцев

Гельзин і Калитвинцев / Фото: Канал Футбол

Реклама

Дивіться відео незарахованого голу "Олімпіка"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Шахтар Донецьк Олімпік Донецьк Владислав Гельзін КДК Лучано Лучі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"Футбол
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Такого дружина капітана
Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиціФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти