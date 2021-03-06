"Олімпік" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України

В суботу проходять так матчу вітчизняної Прем'єр-ліги. дізнавайтеся розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України. В одному з них, в протистоянні донецьких команд, зустрічаються "Олімпік" і "Шахтар". Гра стартує о 17:00 на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео.

"Олімпік" – "Шахтар"

Текстову трансляцію можна читати за цим посиланням.

Турнірні розклади. У другому частини чемпіонату "гірники" збавили оберти і дозволили "Динамо" відірватися на чотири очки. Підопічні Луїша Каштру виграли лише один матч з трьох, розійшовшись нічиєї з "Колосом" і поступившись "Зорі". При цьому вони за три гри забили лише два м'ячі – скромному "Руху". Щоб залишитися в чемпіонській гонці, "Шахтарю" потрібно обов'язково перемагати земляків. Правда, потрібно і думати про швидке побаченні з "Ромою" в Лізі Європи.

Тим більше, "Олімпік" програв три останні матчі – "Динамо", "Дніпру-1" і навіть "Минаю". Такими темпами дуже легко можна худоби в зону вильоту.

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Прогнози

Букмекерські контори однозначним фаворитом вважають "Шахтар", хоча коефіцієнт на його перемогу і не такий вже маленький – 1.23. На нічию виставили коефіцієнт 6.10, а на перемогу номінальних господарів – і зовсім 13.00! У зустрічі очікують 2-3 забиті м'ячі, а самі ймовірні автори голів – Жуніор Мораес (коеф. – 1.85) і Манор Соломон (2.20).

Де дивитися

На українському телебаченні матч покаже телеканал "Футбол 2". Також його можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 16:55, а перед цим стартує передача "Тур Online".

Тим часом, Луческу рятує "Динамо": в Києві пройде незвичайний матч.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Олімпік" у першому колі сезону 2020/2021:

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