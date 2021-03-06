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"Олімпік" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України

Субота, 6 березня
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олімпік

17:00

Шахтар

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

В суботу проходять так матчу вітчизняної Прем'єр-ліги. дізнавайтеся розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України. В одному з них, в протистоянні донецьких команд, зустрічаються "Олімпік" і "Шахтар". Гра стартує о 17:00 на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео.

"Олімпік" – "Шахтар"

Текстову трансляцію можна читати за цим посиланням.

Турнірні розклади. У другому частини чемпіонату "гірники" збавили оберти і дозволили "Динамо" відірватися на чотири очки. Підопічні Луїша Каштру виграли лише один матч з трьох, розійшовшись нічиєї з "Колосом" і поступившись "Зорі". При цьому вони за три гри забили лише два м'ячі – скромному "Руху". Щоб залишитися в чемпіонській гонці, "Шахтарю" потрібно обов'язково перемагати земляків. Правда, потрібно і думати про швидке побаченні з "Ромою" в Лізі Європи.

Тим більше, "Олімпік" програв три останні матчі – "Динамо", "Дніпру-1" і навіть "Минаю". Такими темпами дуже легко можна худоби в зону вильоту.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забиті 32
Пропущені 12
Різниця 20
Результати останніх матчів: П В Н В В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н Н Н П
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

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Прогнози

Букмекерські контори однозначним фаворитом вважають "Шахтар", хоча коефіцієнт на його перемогу і не такий вже маленький – 1.23. На нічию виставили коефіцієнт 6.10, а на перемогу номінальних господарів – і зовсім 13.00! У зустрічі очікують 2-3 забиті м'ячі, а самі ймовірні автори голів – Жуніор Мораес (коеф. – 1.85) і Манор Соломон (2.20).

Де дивитися

На українському телебаченні матч покаже телеканал "Футбол 2". Також його можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 16:55, а перед цим стартує передача "Тур Online".

Тим часом, Луческу рятує "Динамо": в Києві пройде незвичайний матч.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Олімпік" у першому колі сезону 2020/2021:

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