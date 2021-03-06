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"Олимпик" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 6 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Олимпик

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу проходят да матча отечественной Премьер-лиги. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины. В одном из них, в противостоянии донецких команд, встречаются "Олимпик" и "Шахтер". Игра стартует в 17:00 на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

"Олимпик" – "Шахтер"

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Турнирные расклады. Во втором части чемпионата "горняки" сбавили обороты и позволили "Динамо" оторваться на четыре очка. Подопечные Луиша Каштру выиграли лишь один матч из трех, разойдясь ничьей с "Колосом" и уступив "Заре". При этом они за три игры забили всего два мяча – скромному "Руху". Чтобы остаться в чемпионской гонке, "Шахтеру" нужно обязательно побеждать земляков. Правда, нужно и думать о скором свидании с "Ромой" в Лиге Европы.

Тем более, "Олимпик" проиграл три последних матча – "Динамо", "Днепру-1" и даже "Минаю". Такими темпами очень легко можно скотиться в зону вылета.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забитые 33
Пропущеные 13
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забитые 32
Пропущеные 12
Разница 20
Результаты последних матчей: П В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
5
2
27
11
16
29
Забитые 27
Пропущеные 11
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н Н П
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забитые 22
Пропущеные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П Н В
9
МариупольМариупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забитые 16
Пропущеные 23
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забитые 12
Пропущеные 29
Разница -17
Результаты последних матчей: В П П Н П
13
ИнгулецИнгулецИнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забитые 11
Пропущеные 33
Разница -22
Результаты последних матчей: П П В Н Н

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Прогнозы

Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают "Шахтер", хотя коэффициент на его победу и не такой уже маленький – 1.23. На ничью выставили коэффициент 6.10, а на победу номинальных хозяев – и вовсе 13.00! Во встрече ожидают 2-3 забитых мяча, а самые вероятные авторы голов – Жуниор Мораес (коэф. – 1.85) и Манор Соломон (2.20).

Где смотреть

На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 2". Также его можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. Трансляция начнется в 16:55, а перед этим стартует передача "Тур Online".

Тем временем, Луческу спасает "Динамо": в Киеве пройдет необычный матч.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" в первом круге сезона 2020/2021:

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