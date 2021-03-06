"Олимпик" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу проходят да матча отечественной Премьер-лиги. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины. В одном из них, в противостоянии донецких команд, встречаются "Олимпик" и "Шахтер". Игра стартует в 17:00 на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

"Олимпик" – "Шахтер"

Реклама

Турнирные расклады. Во втором части чемпионата "горняки" сбавили обороты и позволили "Динамо" оторваться на четыре очка. Подопечные Луиша Каштру выиграли лишь один матч из трех, разойдясь ничьей с "Колосом" и уступив "Заре". При этом они за три игры забили всего два мяча – скромному "Руху". Чтобы остаться в чемпионской гонке, "Шахтеру" нужно обязательно побеждать земляков. Правда, нужно и думать о скором свидании с "Ромой" в Лиге Европы.

Тем более, "Олимпик" проиграл три последних матча – "Динамо", "Днепру-1" и даже "Минаю". Такими темпами очень легко можно скотиться в зону вылета.

Читайте также: Как выбрать небанальные подарки к 8 Марта.

Прогнозы

Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают "Шахтер", хотя коэффициент на его победу и не такой уже маленький – 1.23. На ничью выставили коэффициент 6.10, а на победу номинальных хозяев – и вовсе 13.00! Во встрече ожидают 2-3 забитых мяча, а самые вероятные авторы голов – Жуниор Мораес (коэф. – 1.85) и Манор Соломон (2.20).

Где смотреть

На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 2". Также его можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. Трансляция начнется в 16:55, а перед этим стартует передача "Тур Online".

Тем временем, Луческу спасает "Динамо": в Киеве пройдет необычный матч.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" в первом круге сезона 2020/2021:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама