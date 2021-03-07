За п***раса ответишь! Глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину

Лучи считает правильной отмену гола "Олимпика", а его президенту посоветовал приготовиться к серьезным санкциям

Глава судейского корпуса УАФ итальянец Лучано Лучи прокомментировал эпизод с отмененным голом "Олимпика" в матче 17-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1), а также отреагировал на скандальные заявления президента "Олимпика" Владислава Гельзина, по отношению к итальянцу применившего слово "п***рас".

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По мнению Лучи, арбитр Юрий Иванов на 38-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера" справедливо отменил гол "олимпийца" Нкенга.

"Снурницын мешал Трубину, поэтому он находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. Арбитр VAR сделал свою работу, подсказав главному рефери об этом эпизоде. Это было корректное решение арбитра – отменить гол после VAR", – цитирует Лучи "Профутбол Digital"

Лучано Лучи – глава комитета арбитров Украины

"Я не буду комментировать заявления Гельзина, но контрольно-дисциплинарный комитет примет очень жесткое решение относительно его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят", – добавил Лучи

По информации "Профутбол Digital", Гельзин заходил в судейскую комнату в перерыве поединка. Это в своем отчете отметил делегат матча.

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Видео спича Гельзина. Внимание, присутствует нецензурная лексика!

Напомним, после победы "Шахтера" над "Олимпиком" 1:0 в субботнем матче чемпионата Украины на стадионе "Динамо" вспыхнул скандал в прямом эфире. Интервью тренера побежденных Юрия Калитвинцева прервал своей тирадой президент "Олимпика" Владислав Гельзин, в нецензурной форме раскритиковавший судейство поединка и призвавший к изгнанию из Украины итальянского главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Юра, что за толерантность? Скажи, что п***рас судья. Оторвал голову, на**й. Так и говори, б***ь. Чего ты стесняешься, б***ь? Чего вы, б***ь, все молчите? Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты здесь рассказывают? Чистый гол отменяется. С**а, для чего этот п***рас итальянец у нас находится в стране, б***ь? Меняйте, с**а, их всех!" – негодовал в эфире "Тур Online" Владислав Гельзин

Гельзин и Калитвинцев / Фото: Канал Футбол

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Смотрите видео незасчитанного гола "Олимпика"

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