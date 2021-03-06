"Судья – п***рас!" Босс "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера"

Скандал после донецкого дерби на стадионе "Динамо" – Гельзин утверждает, что рефери отменил чистый гол его команды

После победы "Шахтера" над "Олимпиком" 1:0 в субботнем матче чемпионата Украины на стадионе "Динамо" вспыхнул скандал в прямом эфире. Интервью тренера побежденных Юрия Калитвинцева прервал своей тирадой президент "Олимпика" Владислав Гельзин, в нецензурной форме раскритиковавший судейство поединка и призвавший к изгнанию из Украины итальянского главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Юра, что за толерантность? Скажи, что п***рас судья. Оторвал голову, на**й. Так и говори, б***ь. Чего ты стесняешься, б***ь? Чего вы, б***ь, все молчите? Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты здесь рассказывают? Чистый гол отменяется. С**а, для чего этот п***рас итальянец у нас находится в стране, б***ь? Меняйте, с**а, их всех!" – заявил в эфире программы "Тур Online" Владислав Гельзин

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Видео спича Гельзина. Внимание, присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что победу "Шахтеру" над "Олимпиком" принес гол Додо на 24-й минуте. На 38-й минуте форвард "Олимпика" Нкенг забил было ответный гол, но после просмотра VAR он был отменен – судья зафиксировал офсайд у Снурницына.

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Видео отмененного гола "Олимпика"

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