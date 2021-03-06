"Шахтер" после двух поражений победил в донецком дерби "Олимпик"

"Шахтер" вернулся на победную стезю. После поражений от "Зари" в чемпионате Украины и первоголигового "Агробизнеса" в 1/4 Кубка страны, "горняки" в субботнем поединке УПЛ на стадионе "Динамо" обыграли в донецком дерби "Олимпик" со счетом 1:0.

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Три непростых очка команде Луиша Каштру в противостоянии с подопечными экс-динамовца Юрия Калитвинцева принес гол Додо на 24-й минуте. В этом моменте шикарную диагональ выполнил Майкон, а его бразильский партнер по "Шахтеру" мастерски реализовал выход один на один.

Видео гола Додо

Отметим, что на 38-й минуте форвард "Олимпика" Нкенг забил было ответный гол, но он не был засчитан – просмотр VAR показал атаку на вратаря "Шахтера" Трубина.

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Незасчитанный гол Нкенга

Доигрывал же матч с "Шахтером" "Олимпик" вдесятером – на 83-й минуте, схлопотав две желтые карточки, был удален Бабенко.

Видео удаления Бабенко

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"Олимпик" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Додо, 24

"Олимпик": Бетим – Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко – Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра – Нкенг

"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80) – Мораес (Судаков, 72)

Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тейшейра, Дентиньо – Исмаили

Удаление: Бабенко (83, "Олимпик", второе предупреждение)

После этой победы "Шахтер" уже в более оптимистичном настроении выйдет на первый матч 1/8 Лиги Европы против "Ромы" Паулу Фонсеки, который состоится в Риме 11 марта.

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что лидер чемпионата Украины свой матч 17-го тура УПЛ проведет в воскресенье, 7 марта. На "Олимпийском" "Динамо" сыграет с "Минаем". Начало – в 14:00. Ранее нападающий закарпатцев Милевский пригрозил дать "Динамо" бой, но гол пообещал не праздновать.

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