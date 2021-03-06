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"Шахтар" після двох поразок переміг у донецькому дербі "Олімпік"

6 березня, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

Перемогу "гірникам" приніс гол Додо в першому таймі

"Шахтар" повернувся на переможну стежку. Після поразок від "Зорі" в чемпіонаті України і першоголігового "Агробізнесу" в 1/4 Кубка країни, "гірники" в суботньому поєдинку УПЛ на стадіоні "Динамо" обіграли в донецькому дербі "Олімпік" з рахунком 1:0.

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Три непростих очки команді Луїша Каштру в протистоянні з підопічними ексдинамівця Юрія Калитвинцева приніс гол Додо на 24-й хвилині. У цьому моменті шикарну діагональ виконав Майкон, а його бразильський партнер по "Шахтарю" майстерно реалізував вихід віч-на-віч.

Відео голу Додо

Відзначимо, що на 38-й хвилині форвард "Олімпіка" Нкенг забив було гол у відповідь, але після перегляду VAR він був відмінений.

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Незарахований гол Нкенга

Догравав же матч з "Шахтарем" "Олімпік" вдесятьох – на 83-й хвилині, діставши дві жовті картки, був вилучений Бабенко.

Відео вилучення Бабенка

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"Олімпік" – "Шахтар" – 0:1
Гол: Додо, 24
"Олімпік": Бетім – Пасіч, Снурніцин, Зотько, Лебеденко – Завійський (Романовський, 74), Таллес (Каргбо, 65), Бабенко, Політило, Тейшейра – Нкенг
"Шахтар": Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антоніо (Дентіньо, 71), Тайсон (Соломон, 80) – Мораес (Судаков, 72)
Попередження: Нкенг, Бабенко, Тейшейра – Ісмаїлі, Дентіньо
Вилучення: Бабенко (83, "Олімпік", друге попередження)

Після цієї перемоги "Шахтар" уже в більш оптимістичному настрої вийде на перший матч 1/8 Ліги Європи проти "Роми" Паулу Фонсеки, який відбудеться в Римі 11 березня.

Додо

Додо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що лідер чемпіонату України свій матч 17-го туру УПЛ проведе в неділю, 7 березня. На "Олімпійському" "Динамо" зіграє з "Минаєм". Початок – о 14:00. Раніше нападник закарпатців Мілевський пригрозив дати "Динамо" бій, але гол пообіцяв не святкувати.

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