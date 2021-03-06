"Суддя – п***рас!" Бос "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря"

Скандал після донецького дербі на стадіоні "Динамо" – Гельзін стверджує, що рефері відмінив чистий гол його команди

Після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0 у суботньому матчі чемпіонату України на стадіоні "Динамо" спалахнув скандал у прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєї тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, в нецензурній формі розкритикувавши суддівство поєдинку і закликавши до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Юро, що за толерантність? Скажи, що п***рас суддя. Відірвав голову, на**й. Так і кажи, б***ь. Чого ти соромишся, б*** ь? Чого ви, б* **ь, всі мовчите? Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти тут розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п***рас італієць у нас перебуває в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх!" – заявив в ефірі програми "Тур Online" Владислав Гельзін

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Відео спічу Гельзіна. Увага, присутня нецензурна лексика!

Відзначимо, що перемогу "Шахтарю" над "Олімпіком" приніс гол Додо на 24-й хвилині. На 38-й хвилині форвард "Олімпіка" Нкенг забив було гол у відповідь, але після перегляду VAR він був скасований – рефері зафіксував офсайд у Снурніцина.

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Відео скасованого голу "Олімпіка"

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