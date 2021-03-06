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"Суддя – п***рас!" Бос "Олімпіка" з матюками увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря"

6 березня, 19:39

Олег Люлька Олег Люлька

Скандал після донецького дербі на стадіоні "Динамо" – Гельзін стверджує, що рефері відмінив чистий гол його команди

Після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0 у суботньому матчі чемпіонату України на стадіоні "Динамо" спалахнув скандал у прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєї тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, в нецензурній формі розкритикувавши суддівство поєдинку і закликавши до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Юро, що за толерантність? Скажи, що п***рас суддя. Відірвав голову, на**й. Так і кажи, б***ь. Чого ти соромишся, б*** ь? Чого ви, б* **ь, всі мовчите? Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти тут розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п***рас італієць у нас перебуває в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх!" – заявив в ефірі програми "Тур Online" Владислав Гельзін

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Відео спічу Гельзіна. Увага, присутня нецензурна лексика!

Відзначимо, що перемогу "Шахтарю" над "Олімпіком" приніс гол Додо на 24-й хвилині. На 38-й хвилині форвард "Олімпіка" Нкенг забив було гол у відповідь, але після перегляду VAR він був скасований – рефері зафіксував офсайд у Снурніцина.

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Відео скасованого голу "Олімпіка"

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
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29
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Забиті 12
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Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
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ІнгулецьІнгулецьІнг
16
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9
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15
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Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

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