Скандал після матчу "Олімпік" – "Шахтар": Морозов відреагував на матюки Гельзіна

Експерт каналів "Футбол 1/2/3", чемпіон СРСР у складі "Зорі" Сергій Морозов відреагував на скандальні заяви президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, зроблені після поразки 0:1 від "Шахтаря". Морозов назвав поведінку Гельзіна недостойною.

"Для президентів наших клубів багато тренерів – ніхто. Ось він (Гельзін) зараз заходить і каже (Калитвинцеву): "Що ти кажеш?". Пане Гельзін, я – чемпіон Радянського Союзу. Експерт, який об'єктивно говорить про всі команди. Ваша поведінка сьогодні не достойна українського футболу", – заявив в ефірі програми "Тур Online" Сергій Морозов

Реклама

Нагадаємо, після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0 у суботньому матчі чемпіонату України на стадіоні "Динамо" спалахнув скандал в прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєю тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, в нецензурній формі розкритикувавши суддівство поєдинку і закликавши до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Юро, що за толерантність? Скажи, що п***рас суддя. Відірвав голову, на**й. Так і кажи, б***ь. Чого ти соромишся, б*** ь? Чого ви, б* **ь, всі мовчите? Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти тут розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п***рас італієць у нас перебуває в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх!" – заявив в ефірі програми "Тур Online" Владислав Гельзін

Приводом для цих заяв Гельзіна став скасований після перегляду VAR гол форвард "Олімпіка" Нкенга за рахунку 0:1 – в цьому моменті суддя зафіксував офсайд у Снурніцина.

Відео спічу Гельзіна. Увага, присутня нецензурна лексика!

Реклама

"Я, мабуть, буду суб'єктивним. Якби я був суддею, я б зарахував цей гол. Але його скасували. Ми програли, і я не скажу, що це був ключовий момент", – менш категоричним, оцінюючи скасований гол, був головний тренер "Олімпіка" Юрій Калитвинцев

Відео скасованого голу "Олімпіка"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама