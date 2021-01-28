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За колишнього гравця московського ЦСКА в Україні готові викласти 5 мільйонів євро

28 січня, 22:58

Олена Павлова Олена Павлова

Зараз бразильський нападник повернувся на батьківщину

"Дніпро-1" зацікавлений у переході нападника бразильського "Фламенго" Вітіньо. Про наміри клубу української Прем'єр-ліги повідомив в своєму Twitter журналіст Густаво Енріке Чоке. За даними джерела, клуб з Дніпра готовий заплатити за футболіста п'ять мільйонів євро. Раніше "Дніпро-1" зіграв внічию зі "Спартаком".

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Вітіньо/Фото flamengo.com.br

Вітіньо/Фото flamengo.com.br

Вітіньо відомий своїми виступами за московський ЦСКА. У Росії форвард виступав з 2013-го по 2018 рік. У нинішньому сезоні 27-річний Вітіньо провів за "Фламенго" 27 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав дві результативні передачі. Його контракт з клубом діє до 31 грудня 2022 року.

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Нагадаємо, що в січні "Дніпро-1" переманив у "Зорі" воротаря збірної Грузії. Заур Махарадзе допомагатиме команді Ігора Йовічевіча підніматися з останнього місця в Прем'єр-лізі. Команда набрала лише 8 очок у 13 турах цього сезону.

Тим часом капітан "Дніпра" різко відповів клубу на пропозицію завершити кар'єру.

Дивіться, як "Дніпро-1" програв "Руху"

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